Persoanele care dorm nouă ore sau mai mult pe noapte, după vârsta de 50 de ani, ar putea avea o viață profesională mai scurtă decât cele care dorm între șapte și opt ore și jumătate.

Un studiu realizat în Finlanda, pe peste 76.000 de persoane, arată că atât somnul prelungit, cât și tulburările severe de somn sunt asociate cu retragerea mai timpurie din activitatea profesională. În unele categorii, diferența a depășit doi ani și jumătate. Cercetătorii avertizează însă că rezultatele nu demonstrează că dormitul excesiv determină pensionarea anticipată, ci ar putea semnala existența unor probleme de sănătate.

Calitatea somnului după vârsta de 50 de ani ar putea avea o influență importantă asupra capacității oamenilor de a rămâne activi profesional.

Aceasta este concluzia unei cercetări finlandeze publicate în revista științifică Occupational & Environmental Medicine și prezentate pe 28 noiembrie 2026 de ScienceDaily.

Oamenii de știință au analizat atât durata somnului, cât și frecvența tulburărilor nocturne, încercând să stabilească dacă acestea sunt asociate cu numărul anilor în care o persoană continuă să lucreze după împlinirea vârstei de 50 de ani.

Rezultatele arată că nu doar somnul insuficient sau fragmentat poate reprezenta un semnal de avertizare, ci și perioadele neobișnuit de lungi petrecute dormind.

Studiu pe peste 76.000 de persoane, urmărite timp de mai mulți ani

Cercetătorii au folosit informații provenite din două studii observaționale desfășurate în Finlanda.

Primul, Finnish Public Sector (FPS), a inclus 70.339 de angajați din sectorul public, monitorizați în perioada 2000–2016. Aproximativ 80% dintre participanți erau femei.

Al doilea, Health and Social Support (HeSSup), a cuprins 6.071 de persoane din populația activă a Finlandei, investigate în perioada 1998–2013.

În total, analiza a inclus 76.410 participanți.

Specialiștii au evaluat informațiile despre somn raportate de participanți după împlinirea vârstei de 50 de ani.

Durata somnului a fost împărțită în trei categorii:

Somn scurt: mai puțin de șapte ore pe noapte.

Somn de durată intermediară: între șapte și opt ore și jumătate.

Somn prelungit: nouă ore sau mai mult.

Participanții au răspuns și la întrebări privind dificultățile de adormire, trezirile nocturne, trezirea prea devreme și senzația de oboseală după somn.

Ulterior, cercetătorii au corelat aceste informații cu registrele oficiale privind activitatea profesională și pensionarea.

Analiza a urmărit durata estimată a participării la piața muncii între 50 și 68 de ani.

Persoanele care dorm peste nouă ore ar putea lucra cu nouă luni mai puțin

Una dintre cele mai importante descoperiri privește persoanele care obișnuiesc să doarmă perioade foarte lungi.

În studiul Finnish Public Sector, participanții care dormeau între șapte și opt ore și jumătate pe noapte aveau o speranță estimată a vieții profesionale de aproximativ 13 ani și două luni după vârsta de 50 de ani.

În schimb, persoanele care dormeau nouă ore sau mai mult aveau o durată estimată de numai 12 ani și cinci luni.

Diferența era de aproximativ nouă luni de activitate profesională.

Un rezultat și mai pronunțat a fost identificat în studiul HeSSup.

În acest grup, persoanele care dormeau cel puțin nouă ore pe noapte aveau o speranță estimată a vieții profesionale cu puțin peste 30 de luni mai mică decât cele care dormeau între șapte și opt ore și jumătate.

Prin urmare, asocierea dintre somnul prelungit și ieșirea mai timpurie de pe piața muncii a fost observată în ambele grupuri, deși amploarea diferenței a variat considerabil.

Tulburările severe de somn, asociate cu retragerea mai timpurie din activitate

Cercetătorii au analizat separat influența calității somnului.

Participanții au fost împărțiți în trei categorii, în funcție de frecvența problemelor nocturne.

Prima categorie a inclus persoanele care nu aveau dificultăți de somn sau le experimentau cel mult o noapte pe săptămână.

A doua categorie a cuprins persoanele care raportau asemenea probleme între două și patru nopți pe săptămână.

În a treia categorie au fost incluse persoanele cu tulburări severe, prezente cel puțin cinci sau șase nopți pe săptămână.

Rezultatele au arătat că persoanele fără probleme de somn aveau o speranță estimată a vieții profesionale de 13 ani și cinci luni după împlinirea vârstei de 50 de ani.

În cazul celor cu tulburări moderate, durata scădea la aproximativ 13 ani.

Participanții care raportau probleme severe de somn aveau o durată estimată de 12 ani și zece luni.

Astfel, tulburările severe erau asociate cu o reducere de aproximativ opt luni a vieții profesionale, comparativ cu persoanele care dormeau fără dificultăți.

Diferențele au fost identificate atât la femei, cât și la bărbați, indiferent de categoria profesională analizată.

De ce somnul prelungit ar putea fi un semnal de avertizare

Cercetătorii atrag atenția că rezultatele nu trebuie interpretate în sensul că dormitul mai mult de nouă ore provoacă, în mod direct, probleme de sănătate sau pensionarea anticipată.

Există posibilitatea ca persoanele care dorm foarte mult să se confrunte deja cu anumite afecțiuni care determină atât creșterea duratei somnului, cât și reducerea capacității de muncă.

De exemplu, bolile cronice, problemele psihice sau alte condiții medicale pot modifica nevoia de somn și, în același timp, pot influența posibilitatea unei persoane de a continua să lucreze.

Studiul nu a putut lua în calcul în totalitate asemenea factori.

De asemenea, cercetătorii nu au putut evalua complet influența programului de lucru în schimburi și a anumitor comportamente care afectează sănătatea.

Aceste limitări sunt importante deoarece cercetarea este observațională și nu poate demonstra o relație directă de cauză și efect.

Ce rol au educația și tipul locului de muncă

O altă concluzie importantă privește diferențele dintre categoriile profesionale și nivelurile de educație.

Cercetătorii au observat că persoanele cu ocupații mai avantajoase și fără probleme de somn aveau tendința de a rămâne mai mult timp active profesional.

În studiul FPS, femeile care ocupau funcții profesionale și nu raportau tulburări de somn aveau o speranță estimată a vieții profesionale de aproape 14 ani după vârsta de 50 de ani.

La polul opus, bărbații care lucrau în ocupații de rutină și se confruntau cu tulburări severe de somn aveau o durată estimată de aproximativ 12 ani și jumătate.

Diferențele au fost și mai mari în cel de-al doilea studiu.

În anumite categorii de participanți cu un nivel redus de educație și somn prelungit, durata estimată a vieții profesionale cobora până la aproximativ șase ani și cinci luni.

Cercetătorii au identificat diferențe de aproximativ un an și cinci luni între grupurile cele mai favorizate și cele mai defavorizate în studiul FPS.

În cazul studiului HeSSup, decalajul a ajuns la aproximativ cinci ani.

Aceste rezultate sugerează că sănătatea somnului și condițiile socioeconomice ar putea avea o influență combinată asupra capacității de a continua activitatea profesională.

Câte ore ar trebui să dormim după 50 de ani?

Studiul finlandez nu stabilește un număr universal de ore de somn potrivit pentru toate persoanele trecute de 50 de ani.

Rezultatele arată însă că participanții care dormeau între șapte și opt ore și jumătate aveau, în general, o durată estimată a vieții profesionale mai mare decât cei care dormeau cel puțin nouă ore.

În mod interesant, cercetătorii nu au identificat o diferență clară între persoanele cu somn scurt și cele cu durată intermediară în ceea ce privește anii petrecuți pe piața muncii.

Acest rezultat nu înseamnă că somnul insuficient este lipsit de riscuri pentru sănătate.

Analiza a urmărit un indicator specific — durata estimată a vieții profesionale — și nu toate consecințele medicale ale lipsei de somn.

Prin urmare, cercetarea nu justifică reducerea intenționată a orelor de somn pentru a prelungi cariera profesională.

Editor : Sebastian Eduard