Deficitul de fier este una dintre cele mai frecvente probleme nutriționale și poate afecta persoane de toate vârstele. De la oboseală persistentă și amețeli până la căderea părului și dificultăți de concentrare, manifestările pot fi ușor trecute cu vederea sau confundate cu alte afecțiuni. Medicul Cornel Brotac a explicat pentru Digi24.ro din ce cauze apare deficitul, ce simptome ar trebui să ne atragă atenția și ce alimente contribuie la prevenirea acestei carențe.

Specialiștii atrag atenția că acest deficit nu trebuie ignorat, deoarece, netratat, poate duce la apariția anemiei și poate afecta funcționarea normală a organismului.

Cum acționează fierul și ce beneficii are pentru organism

„Fierul este un mineral esențial pentru buna funcționare a organismului, având un rol fundamental în transportul oxigenului prin sânge. Acesta intră în componența hemoglobinei, proteina din globulele roșii responsabilă de distribuirea acestuia de la plămâni către toate țesuturile și organele. De asemenea, contribuie la formarea mioglobinei, o proteină prezentă în mușchi, care facilitează stocarea și utilizarea gazului în timpul activității fizice.

Importanța fierului se extinde însă și asupra altor procese fiziologice. Acesta contribuie la producerea energiei, susține funcționarea sistemului imunitar și are un rol important în dezvoltarea și buna funcționare a creierului. Totodată, un aport corespunzător ajută la menținerea capacității de concentrare și a memoriei, precum și la susținerea nivelului de energie al organismului. ”, a explicat Dr. Cornel Brotac, medic specialist de recuperare medicală, cu competențe în medicina alternativă și regenerativă

Simptomele care pot indica deficitul de fier

„Lipsa fierului din organism se poate manifesta printr-o serie de simptome, unele dintre ele fiind ușor de confundat cu semnele oboselii sau ale stresului cotidian.

Printre cele mai frecvente se numără oboseala persistentă, senzația de slăbiciune, amețelile, durerile de cap și dificultățile de concentrare. De asemenea, pot apărea paloarea pielii (aspectul neobișnuit de palid), căderea excesivă a părului, fragilitatea unghiilor, precum și senzația de frig la nivelul mâinilor și picioarelor.

Pe măsură ce rezervele de fier scad, pot apărea și manifestări precum palpitațiile, respirația dificilă în timpul efortului fizic, iritabilitatea și diminuarea rezistenței la activități solicitante. Deficitul de fier poate fi asociat și cu sindromul picioarelor neliniștite, caracterizat printr-o senzație neplăcută la nivelul membrelor inferioare și nevoia de a le mișca, mai ales în timpul repausului.”, a adăugat specialistul

Principalele cauze ale deficitului de fier

„Deficitul de fier apare atunci când organismul nu primește o cantitate suficientă din acest mineral, nu îl absoarbe corespunzător sau pierde mai mult decât poate înlocui.

Una dintre cele mai frecvente cauze este pierderea de sânge, care poate apărea în cazul menstruațiilor abundente, al sângerărilor digestive, ulcerului gastric sau hemoroizilor. Un alt factor important este alimentația săracă în fier, în special consumul redus de carne roșie, pește și alte produse bogate în acest mineral.

O absorbție deficitară la nivel intestinal poate favoriza, de asemenea, apariția carenței.

Aceasta este întâlnită în afecțiuni precum boala celiacă, gastrita cronică sau infecția cu Helicobacter pylori. În plus, anumite medicamente care reduc aciditatea gastrică pot influența capacitatea organismului de a asimila fierul.

Necesarul crescut reprezintă un alt factor de risc, în special în timpul sarcinii, alăptării, adolescenței și perioadelor de creștere accelerată.”, a completat sursa Digi24.ro

Efectele deficitului de fier asupra organismului

„Dacă deficitul de fier nu este identificat și corectat la timp, acesta poate evolua către anemie feriprivă, o afecțiune care reduce capacitatea sângelui de a transporta oxigenul către țesuturi și organe.

În formele severe, anemia poate afecta funcționarea sistemului cardiovascular, determinând suprasolicitarea inimii, în condițiile în care aceasta trebuie să depună un efort suplimentar pentru a asigura necesarul de oxigen al organismului.

Consecințele pot fi importante și în cazul copiilor și adolescenților, unde un deficit prelungit poate influența dezvoltarea cognitivă, capacitatea de învățare și performanțele școlare.

Este important de menționat că rezervele scăzute de fier pot exista chiar și atunci când hemoglobina se menține în limite normale. De aceea, evaluarea nu trebuie să se limiteze la hemoleucogramă, ci să includă și determinarea feritinei, un indicator important al rezervelor organismului.”, a mai adăugat medicul Dr. Cornel Brotac pentru Digi24.ro

Ce alimente ajută la prevenirea deficitului de fier

„Deoarece organismul nu poate produce singur fierul, acesta trebuie obținut din alimentație. Printre cele mai importante surse se numără carnea roșie, în special cea de vită, ficatul, carnea de pasăre și peștele. Aceste produse furnizează fier hemic, o formă care este absorbită mai ușor de organism.

Mineralul se regăsește și în numeroase alimente de origine vegetală, precum lintea, fasolea, năutul, mazărea, spanacul, semințele de dovleac și susan, nucile și cerealele fortificate. Acestea conțin fier non-hemic, care are o rată de absorbție mai redusă comparativ cu cel din produsele de origine animală.

Absorbția fierului din sursele vegetale poate fi îmbunătățită prin asocierea acestora cu alimente bogate în vitamina C. Astfel, lintea poate fi consumată alături de ardei gras sau roșii, în timp ce cerealele fortificate pot fi combinate cu fructe precum kiwi, portocale sau căpșuni.

Pe de altă parte, ceaiul și cafeaua consumate în timpul mesei pot diminua absorbția fierului. Din acest motiv, este recomandat ca aceste băuturi să fie consumate la un interval față de mesele principale.

Adoptarea unor astfel de combinații poate susține aportul și absorbția fierului, însă alimentația nu este întotdeauna suficientă pentru corectarea unei carențe deja instalate. Dacă analizele indică un deficit, este important ca medicul să identifice cauza și să recomande tratamentul potrivit.”, a conchis sursa Digi24.ro