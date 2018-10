Dosar de malpraxis, trimis în judecată după zece ani

Sute de pacienţi cad anual victime greşelilor medicilor, iar o parte se adresează procurorilor în speranţa că cei vinovaţi vor fi traşi la răspundere. Doar că multe dosare de malpraxis zac prăfuite, cu anii, în sertarele parchetelor. Inspecţia Judiciară a descoperit peste 200 de cazuri nerezolvate, mai vechi de doi ani. Timpul trece, însă, în defavoarea pacienţilor victime ale actelor de malpraxis: cei implicaţi îşi amintesc cu greu peste ani ce s-a întâmplat, iar asta împiedică aflarea adevărului.

„A durat 9 ani şi 10 luni ca dosarul să ajungă în instanţă. Doctorii, personalul medical nu îşi mai aduc aminte mare lucru. În următorii doi ani, dacă nu am terminat cu judecata, se prescrie fapta”, povestește Camelia Mărciulescu.

În 2008, Camelia Mărciulescu a făcut o plângere penală în care acuza un medic de la Maternitatea Elias că nu i-a făcut la timp operaţia de cezariană. Din acest motiv, deşi, spune femeia, sarcina a decurs fără probleme, băieţelul s-a născut cu probleme. 7 ani mai târziu, copilul a murit. Dosarul se află şi astăzi pe rolul instanţelor de judecată.

„Pentru o singură expertiză de la IML am aşteptat un an şi 9 luni, pentru necropsie am aşteptat 9 luni”, povestește mama.

Femeia a reclamat statul român la CEDO pentru tergiversarea cazului.

Potrivit Inspecţiei Judiciare, sunt peste 200 de dosare mai vechi de doi ani, în care anchetele bat pasul pe loc. Cele mai multe sunt în Bucureşti, Constanţa şi Argeş. Mersul greoi este influenţat, adesea, de întârzierea cu care vin expertizele medico-legale, dar şi de faptul că dosarele sunt plimbate de la un un poliţist la altul.

„Din cauza fluctuaţiei de personal, aţi văzut, unii vin, unii pleacă, unii promovează, unii ies la pensie. Nu trebuie neglijat nici volumul considerabil de activitate al organelor de urmărire penală şi acesta este un factor”, explică Alin Bogdan Alexandru, purtător de cuvânt la Inspecția Judiciară.

Poliţiştii admit că şi pregătirea lor pentru anchetele de malpraxis lasă de dorit.

„Nu sunt instrumentate diferit şi distinct, nu există o linie specializată la nivelul inspectoratelor de poliţie judeţene. Sunt tratate ca simple vătămări corporale din culpă”, spune Cosmin Andreica, de la sindicatul Europol.

Din acest motiv, avocaţii le recomandă pacienţilor să apeleze la medici legişiti, care să îi îndrume pe parcursul proceselor.

„Este foarte complicat singur să răzbeşti într-o astfel de procedură, ai nevoie de cunoştinţe medicale profunde care să poată stabili dacă este o greşeală şi cine a săvârşit-o”, subliniază Dorin Tătaru, avocat specializat în cauze de malpraxis.

Cazurile de malpraxis sunt anchetate, în paralel, şi de Colegiul Medicilor din România. Anul trecut au fost reclamaţi 102 doctori. Doar 19 au fost sancţionaţi: unul cu interdicţia de a profesa timp de două luni, iar restul cu mustrare şi avertisment.

