Dosar penal pentru Viorel Cataramă după ce a mers într-o localitate carantinată pentru a se infecta intenționat cu COVID-19

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Urziceni i-au deschis dosar penal lui Viorel Cataramă, după ce a fost într-o localitate din Ialomița, unde sunt 70 de cazuri de COVID, pentru a se infecta cu noul coronavirus, potrivit Mediafax.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Urziceni au deschis un dosar penal pe numele milionarului Viorel Cataramă, pentru infracţiunea de zădărnicire a combaterii bolilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 din Codul Penal.

Procurorii spun că Viorel Cataramă a mers pe 7 mai în comuna Bărbuleşti, judeţul Ialomiţa unde s-a îmbrăţişat cu un bărbat bolnav cu COVID-19.

Viorel Cataramă spune că nu există motiv pentru deschiderea unui dosar penal pe numele său și crede că nu a încălcat legea când a mers la Bărbuleşti, unde sunt înregistrate mai multe cazuri de coronavirus.

„Nu este niciun motiv pentru deschiderea unui dosar penal. Nu am încălcat nicio lege şi am făcut acest lucru pentru a demonstra că măsurile luate de autorităţi sunt incorecte. (...) Gestul meu este gestul unui patriot care este dispus să-şi dea viaţa pentru ţara lui”, a spus Viorel Cataramă, preşedintele Partidului Dreapta Liberală.

Viorel Cataramă nu are în acest moment niciun simptom specific coronavirusului.

Viorel Cataramă, preşedintele Partidului Dreapta Liberală, n-a renunţat la ideea de a se infecta voluntar cu COVID-19. Pentru a-şi duce planul la bun sfârşit, el a mers, joi, în comuna Bărbuleşti, Ialomiţa, unde, până acum, peste 70 de persoane au fost infectate cu coronavirus.

Editor web: Liviu Cojan