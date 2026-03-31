Dosarul electronic de sănătate, disponibil din această vară. CNAS: „Pacienții din România își vor putea accesa datele medicale online”

Card de sanatate de la CNAS - digi24.ro
Dezechilibru major în bugetul CNAS, anul trecut

Dosarul electronic de sănătate va fi disponibil pentru toți pacienții din România începând cu vara acestui an, fiecare persoană urmând să îl poată accesa online, de pe telefon, laptop sau tabletă, pe bază de user și parolă, a anunțat, marți, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan.

Potrivit acestuia, digitalizarea sistemului sanitar reprezintă „prioritatea zero”, în contextul obligațiilor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR): „Vom deschide această platformă pentru întreaga populație a României. Ea nu va mai fi doar pentru comunicarea între medici și furnizori de servicii medicale. Va fi o platformă în care pacientul își va vedea propriul dosar medical”.

Șeful CNAS a subliniat că noul sistem informatic este aproape finalizat, în ciuda criticilor din spațiul public privind întârzieri sau lipsa execuției bugetare. Platforma actuală, veche de peste 20 de ani, este în curs de modernizare pentru a corespunde nevoilor actuale.

Accesul la dosarul electronic va permite și medicilor să consulte istoricul medical al pacientului, indiferent de unitatea medicală la care acesta se prezintă.

Dezechilibru major în bugetul CNAS, anul trecut

Horațiu Moldovan a vorbit și despre situația financiară dificilă cu care s-a confruntat instituția în 2025. CNAS a înregistrat un dezechilibru de 11 miliarde de lei între venituri și cheltuieli, ceea ce a pus presiune pe întreg sistemul sanitar.

„În luna septembrie, aproape 274 de spitale publice riscau să intre în arierate și să își închidă porțile. Farmaciile erau și ele în pragul închiderii, din cauza întârzierilor la plata rețetelor compensate”, a explicat acesta, citat de Agerpres. 

Situația a fost descrisă drept „dramatică”, însă oficialul susține că echilibrul a fost restabilit prin măsuri luate la nivel guvernamental și parlamentar.

În prezent, sistemul de sănătate are peste 11 milioane de plătitori și aproximativ 7-8 milioane de beneficiari care nu contribuie direct.

„Anul trecut aveam șapte milioane de plătitori și aproape 20 de milioane de beneficiari. Acest dezechilibru s-a corectat”, a precizat Moldovan.

Printre categoriile scutite de plată se numără copiii, persoanele cu handicap și pensionarii cu venituri peste 3.000 de lei.

Președintele CNAS a subliniat că sistemul finanțează tratamente extrem de costisitoare pentru pacienți, în special pentru copii cu boli grave.

„Prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, tratamente de 1,7 milioane de euro sunt gratuite”, a spus acesta, adăugând că astfel de terapii oferă șanse reale de vindecare unor pacienți care, în urmă cu un deceniu, nu aveau alternative.

„CNAS este principalul reprezentant al asiguratului, nu al spitalului public sau privat”, a concluzionat acesta.

