Două afecțiuni grave, descoperite întâmplător. Ce i-au recomandat medicii

Dinu, în vârstă de 86 de ani, a trecut prin două intervenții cardiovasculare complexe, pentru tratarea unor afecțiuni severe, care puteau evolua cu complicații severe. În urmă cu mai mulți ani, după o ecografie de rutină, bărbatul fusese diagnosticat cu anevrism de aortă abdominală infrarenală. Anevrismul este o dilatare anormală a aortei și poate evolua mult timp fără simptome. Odată cu mărirea în dimensiune, crește și riscul de complicații. Cea mai gravă este ruptura de anevrism, care poate provoca o hemoragie internă severă.

Dinu a înțeles importanța monitorizării periodice, iar când anevrismul a crescut în dimensiuni, a acceptat fără ezitare tratamentul recomandat de Prof. Dr. Horațiu Moldovan, medic primar chirurgie cardiovasculară la Spitalul Clinic SANADOR, cel care îl ținuse sub observație timp de mai mulți ani, după diagnosticarea anevrismului de aortă abdominală.

Astfel, pacientul a beneficiat de tratament printr-o procedură minim invazivă - repararea endovasculară a anevrismului de aortă abdominală (EVAR) - realizată de Prof. Dr. Horațiu Moldovan, la Spitalul Clinic SANADOR.

Intervenția a decurs fără probleme, iar bărbatul a avut o evoluție favorabilă, cu recuperare rapidă. În timpul evaluării preoperatorii, care a inclus și o coronarografie, Dinu a fost diagnosticat și cu sindrom coronarian cronic cu stenoză severă calcificată a arterei interventriculare anterioare.

Boala coronariană apare atunci când arterele care asigură aportul de sânge către mușchiul inimii se îngustează sau se obstruează, cel mai frecvent prin ateroscleroză. În funcție de severitatea și localizarea leziunilor, această afecțiune poate crește riscul unor complicații cardiovasculare, inclusiv infarct miocardic. La recomandarea echipei medicale, Dinu a revenit la Spitalul Clinic SANADOR pentru tratamentul leziunii coronariene, la doar trei luni de la intervenția EVAR.

De data aceasta, bărbatul a fost preluat de Dr. Rodica Niculescu, medic primar cardiologie, șefa Departamentului de Cardiologie Intervențională. În cazul lui Dinu, stenoza severă calcificată de la nivelul arterei interventriculare anterioare se extindea și în zona de bifurcație cu prima arteră diagonală, ceea ce a necesitat o procedură intervențională complexă.

Dr. Rodica Niculescu a folosit un balon special pentru a sparge depunerile de calciu, apoi a montat un stent cardiac pe artera interventriculară anterioară. Pentru că obstrucția era extinsă pe prima diagonală, tratamentul intervențional a continuat cu o angioplastie coronariană cu balon extinsă pe acest ram arterial, de tip kissing.

Intervenția a fost realizată prin abord radial stâng, prin puncția arterei radiale la nivelul încheieturii mâinii, sub anestezie locală. Și de data aceasta, Dinu a avut o evoluție favorabilă și a fost externat la scurt timp după tratament, fiind foarte mulțumit de rezultatele obținute și de serviciile de care a beneficiat.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții beneficiază de proceduri de cardiologie intervențională pentru diagnostic avansat, precum coronarografie, și pentru tratament minim invaziv, cum sunt angioplastiile cu balon sau stent. Intervențiile sunt realizate în Laboratorul de Cateterism dotat cu două angiografe Philips Azurion 7, cu sprijinul Secției de Anestezie și Terapie Intensivă Cardiovasculară de categoria I, cu nivel de competență extinsă. De asemenea, în funcție de indicație, pacienții au acces și la proceduri endovasculare complexe, precum EVAR, TEVAR sau FEVAR.

Editor : A.D.V.