Andreea Moldovan, directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase din Brașov, atrage atenția că odată cu înmulțirea cazurilor de COVID, riscăm să ne aflăm într-o situație ca la începutul pandemiei, când nu se găseau măști, echipamente de protecție, ventilatoare și când exista o cursă disperată între țări pentru a achiziționa aceste materiale uneori la prețuri exorbitante. Acum, este foarte posibil să se întâmple la fel cu medicamentele folosite în tratarea COVID, a arătat medicul.

„Cred că nu trebuie să uităm ce s-a întâmplat în lunile martie-aprilie, când era acea disperare de a căuta măști, echipamente de protecție, dezinfectant, ventilatoare, monitoare și așa mai departe, când a fost aplicată regula celui mai rapid și mai ales a celui mai potent din punct de vedere financiar, care putea să plătească un preț mai mare pentru acele echipamente. Atunci, tot ce s-a vândut la nivel internațional a fost la un adaos comercial extrem de mare. Posibil că vom ajunge în aceeași situație și cu Remdesivirul. Și nu numai cu el”, a declarat Andreea Moldovan, duminică seara, la Digi24.

Medicamentul cu care este tratat Donald Trump contra infecției cu noul coronavirus, Remdesivir, ar putea ajunge prea scump pentru a mai avea acces la el. Compania americană care îl produce, Gilead, a anunțat că va vinde acest medicament direct către spitalele din SUA, și nu prin Departamentul de Sănătate, cum făcea până acum. Această decizie ar putea duce la o explozie a prețurilor și la sincope grave în ritmul de achiziționare, în condițiile în care medicamentul este și-așa destul de scump: 390 de dolari o doză.

„Este o temere pe care am avut-o de la început vizavi de Remdesivir, precum și vizavi de alte medicamente, pentru că este clar că este un dezechilibru între producție și necesar. Sunt tot mai mulți pacienți cu COVID, sunt tot mai puține medicamente care și-au dovedit, prin studii, eficacitatea, astfel încât presiunea pe firmele producătoare este foarte mare și de obicei pentru fiecare medicament există o singură firmă producătoare. Din păcate, este evident și clar că necesarul va fi cu siguranță mult peste ce va fi ca disponibilitate”, a explicat dr. Andreea Moldovan.

„Este o problemă pe care noi, medicii care ne ocupăm de tratamentul pacienților cu COVID, o semnalăm de mai multe săptămâni: faptul că medicamentele care sunt cât de cât eficace încep să fie tot mai greu disponibile”, a punctat directorul medical de la Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov.

Dozele de Redemsivir din România sunt insuficiente

Medicul a subliniat că dozele de Remdesivir existente în România sunt oricum insuficiente, în condițiile în care medicamentul se administrează doar în cazul pacienților aflați în stare gravă, deși ar fi de ajutor să fie administrat și celor cu forme medii de COVID. „Noi am avut doze de Redemsivir în țară, am primit și noi la spital săptămâna trecută, însă este insuficient față de ceea ce am avea nevoie și din păcate, ca și recomandare, administrarea doar în formele severe de boală îi privează pe pacienții care au forme medii și care ar avea un beneficiu de pe urma acestui tratament în a-l primi atunci când este nevoie”, a spus Andreea Moldovan.

Medicul spune că dozele de Redemsivir primite recent de Institutul Matei Balș din Capitală nu ajung decât pentru 35 de pacienți.

„Să ne gândim și la cele 200 de doze pe care le-a primit Matei Balș. Practic, sunt medicamente care ajung pentru 35 de pacienți, nu mai mult, ceea ce este insuficient în condițiile în care aceștia ar fi tratați cinci zile, durata minimă de tratament cu Remdesivir. Spun acest lucru doar ca să ne dăm seama că această cantitate primită de fapt nu reprezintă un beneficiu extrem de mare sau un surplus de terapie, ci din contră, sunt doar câțiva pacienți care vor beneficia de acest tratament. Nu este o problemă care ține de Brașov, de București sau de România, ci din păcate este o problemă internațională, pentru că este evident că prin creșterea numărului de cazuri în prezent, și necesarul de acest medicament crește”, a arătat directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase din Brașov.