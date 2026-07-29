Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii, a respins, în direct la Digi24, acuzațiile formulate de fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete privind distribuirea posturilor deblocate în spitale. Pîslaru susține că alocarea a fost realizată pe baza unor criterii obiective și îl acuză pe Rogobete de „ipocrizie”, afirmând că acesta nu a cerut, în perioada în care a condus Ministerul Sănătății, suplimentarea posturilor printr-un memorandum adresat Ministerului Finanțelor.

„Despre subiectul personalului din spitale, alocarea a fost făcută pe baza a două criterii: procentul de personal și numărul de paturi ocupate. Au fost criterii absolut obiective”, a declarat Dragoș Pîslaru, în direct la Digi24.

Dragoș Pîslaru: „Mi se pare o ipocrizie”

Ministrul interimar al Muncii a afirmat că situația a fost discutată inclusiv în interiorul Guvernului și că au fost făcute verificări pentru a se stabili dacă Alexandru Rogobete a solicitat suplimentarea posturilor în perioada în care s-a aflat la conducerea Ministerului Sănătății.

„Aș vrea să vă spun că am avut o discuție chiar în interiorul Guvernului și nu pot să nu spun acest lucru: domnul Rogobete a fost ministru câteva luni bune. Am căutat să vedem dacă domnia sa a trimis vreun memorandum privind suplimentarea posturilor către Ministerul Finanțelor. Nu există așa ceva”, a declarat Pîslaru.

Acesta l-a acuzat pe fostul ministru al Sănătății de ipocrizie, susținând că reclamă acum o situație pentru rezolvarea căreia nu ar fi făcut demersurile necesare cât timp s-a aflat în funcție.

„Deci, ca acum să vii și să te bați cu pumnul în piept, spunând cât de grea este situația, după ce ai fost ministru atâtea luni și nu ai cerut formal, printr-un memorandum, alocarea de posturi, mi se pare o ipocrizie. Trebuie spus acest lucru, ca să audă lumea cine se plânge acum și ce responsabilități avea până deunăzi”, a adăugat ministrul interimar al Muncii.

Acuzațiile privind alocarea posturilor pentru Bihor, respinse

Dragoș Pîslaru susține că distribuirea posturilor a fost făcută strict pe baza datelor analizate de Ministerul Sănătății și verificate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

„Alocarea s-a făcut strict pe baza datelor. Analiza a fost realizată de Ministerul Sănătății, despre care nu puteți spune că este un minister al PNL sau ceva de genul acesta. În același timp, datele au fost verificate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Datele sunt obiective”, a explicat acesta.

Ministrul interimar a respins și acuzațiile referitoare la numărul de posturi alocate județului Bihor, afirmând că prezentarea separată a acestei situații nu reflectă întregul set de date.

„Această extragere cu penseta a unei valori referitoare la Bihor, pentru a încerca să sugereze că alocarea a fost subiectivă, poate fi ușor contrazisă prin punerea cap la cap a întregului set de date și verificarea modului în care au fost respectate criteriile. Este, din nou, un tip de campanie de dezinformare care nu-i face onoare celui care a lansat-o”, a declarat Pîslaru.

Reacția ministrului interimar al Muncii vine după ce Alexandru Rogobete a cerut explicații cu privire la criteriile după care au fost distribuite posturile deblocate în spitale. Fostul ministru al Sănătății a atras atenția că Bihorul, județ cu 551.000 de locuitori, a primit 131 de posturi, în timp ce județe cu populații mai mari au primit mult mai puține.

Guvernul a aprobat, în ședința de marți seară, memorandumul privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare publice. Prin această decizie sunt deblocate peste 6.850 de posturi, cele mai multe destinate asistenților medicali. Cea mai mare parte a posturilor revine spitalelor, iar aproape 400 sunt alocate serviciilor județene de ambulanță.

Editor : Ș.A.