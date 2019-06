Drama unei familii. Şase medici de la un spital particular din Bucureşti, acuzați că au distrus viața unui nou-născut

Trei vieţi distruse la un spital particular MedLife din Bucureşti. Aşa îşi rezumă drama un cuplu a cărui fetiţă a paralizat după naştere. Toate analizele din timpul sarcinii arătau că totul este perfect. Medicii nu şi-au dat seama însă că pruncul era strangulat cu cordonul ombilical, acuză părinţii şi confirmă Direcţia de Sănătate Publică, ce vorbeşte despre malpraxis clar. Investigaţia conţine şi altă constatare revoltătoare: ultimele investigaţii ale gravidei au fost făcute la un ecograf cu monitorul defect, care nu afişa întreaga imagine. Despre o anchetă penală în plină desfăşurare şi răspunsul clinicii particulare, acum, la campania "Pacient în România."

Mama bebelușului: Eu nu pot să nu mă întreb zi de zi ce copil ar f fost baby. Eu mi-am dorit ca să fiu mamă de tânăra ca să mă dau și eu pe tobogan cu ea, să-i fac hăinuțe de la păpuși. Nici măcar cu jucăriile nu se joacă, ea nu prinde jucării. Vă dați seamă ce chin.

-Ea este diagnosticată cu o formă de paralizie cerebrală. Mă doare inima, să zic așa, dar e ca o legumă. Nu mănâncă, îi dăm pe tubuleț, nu răspunde la nume, nu întoarce capul, are privirea fixă, da din ras in plans, crize

Toate aceste investigații nu au mai avut nicio valoare. Camera roz pregătită pentru primul lor copil, pe care îl aşteptau ca pe o minune, a devenit acum salon de terapie intensivă.

Visul Elenei şi al lui Ciprian s-a frânt, fără ca ei măcar să ştie, în ultima lună de sarcină. Atunci, fătul s-a răsucit şi cordonul ombilical a început să îl sugrume. Iar la naştere, mama a plâns de disperare, nu de bucurie. Copilul nu respira.

-Eu tremuram și eram conștientă și când au scos-o pe fetiță, m-au întrebat numele și nu m-au auzit și le-am dictat pe litere. În timpul ăsta fetița nu zicea nimic, dar când am zis Reyna au început să râdă. Au avut timp să râdă, dar echipa de neonatologie nu era acolo. După câteva minute bune, dacă eu am văzut că fata nu plânge, am început să mă agit și abia atunci au început să strige după doctori.

Apoi, Elena s-a trezit din cel mai urât vis. Copilul atât de dorit era în stare critică. A început să respire abia după 25 de minute de resuscitare. Medicii de la MedLife şi-au recunoscut neputința și au mutat urgent bebeluşul la o maternitate de stat.

-Te transferă acolo unde nu ai fi vrut să ajungi niciodată, că d-aia te-ai dus la privat. În cadrul Polizu a fost consemnat cazul fetiței ca fiind unul de gravitate maximă. În cadrul declarației făcute de doctorul curant s-a făcut referire la faptul că situația fetiței noastre a reprezentat pentru maternitate una dintre cele mai grave cazuri din istoria maternității.

Medicul de la MedLife care a urmărit sarcina nu a observat nimic, deși indicii existau, spune ancheta Direcției de Sănătate Publică. Doctorul nu s-a întrebat de pildă de ce fătul nu mai creștea în greutate. Cu nici două săptămâni înainte de naștere, ginecologul dădea vești bune.

-Pe 20 am făcut ecografie ca să vedem că e totul bine. Ea m-a asigurat că să stau liniștită.

Tânăra însărcinată a început apoi să se simtă rău. Ginecologul tot nu considera că sunt motive de îngrijorare.

-Pe 26 am sunat-o să-i zicem că vrem cezariana că mie îmi era rău, amețeam și nu înțelegeam. Ea a zis să mergem pe 27 la dânsa și am făcut ecografia și m-a asigurat că e ok. Pe 29 am fost iar și mi-a zis că e totul bine și gata mergem acasă.

Cu câteva zile înainte să nască, Elena s-a întors la spitalul particular pentru că se simţea rău în continuare. Medicul de la camera de gardă nu a putut să observe că fătul avea cordonul ombilical în jurul gâtului. Motivul incredibil este dezvăluit de investigaţia Direcţiei de Sănătate Publică.

-Ecograful era stricat. După cum ați citit, ecograful prezenta o eroare pe două treimi din suprafața ecranului. În aceste condiții nu avea cum să vadă.

Medicul de gardă şi-a dat seama că ecografia nu este relevantă. A încercat să ducă gravida la alt aparat, care există în dotarea policlinicii MedLife din aceeași clădire. Fără succes, însă. Deși viața fătului era pusă în pericol, medicul de gardă s-a lovit de regulile companiei cu afaceri de 800 de milioane de lei anul trecut.

"Conform procedurii interne, aceste ecografe aparţin policlinicii, iar accesul la acestea în timpul gărzii este interzis." (Declarația Mihaelei Florentina Bruno, medicul de gardă)

Elena a fost externata în ajunul Anului Nou. După trei zile, se întorcea la spitalul particular pentru că se simțea în continuare rău. Abia atunci medicii au hotărât că trebuie să nască prin cezariană. Pentru bebeluș, era însă prea târziu. Concluzia Direcției de Sănătate Publică e clară.

"Categoric cred că extragerea fătului (...) prin operaţie cezariană ar fi dus la rezultate mult mai bune. În această cauză sunt întrunite condiţiile unui malpraxis." Sursa: Raportul Direcţiei de Sănătate Publică

Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti consideră că au greşit nu mai puţin de şase medici de la spitalul particular MedLife unde a născut nefericita mamă. Printre ei, obstetricianul Natalia Caisin care a urmărit sarcina. Ea a refuzat să comenteze cazul. A fost concediată de la MedLife, dar lucrează în continuare la alte clinici private. Compania şi-a exprimat regretul pentru suferinţa familiei, dar a contestat decizia de malpraxis. S-a oferit să plătească însă orice tratament care i-ar fi recomandat fetiţei paralizate.

„Aşteptăm ca autorităţile medicale şi legale competente să se pronunţe. (...) Ne vom asuma orice responsabilitate ce ar putea decurge din acest caz." Sursa: MedLife

Asta așteaptă și părinții fetiței paralizate după naștere. Au dat în judecata compania medicala și, ca să fie siguri că nu renunță la luptă, în ciuda procesului de durată, au construit un altar al suferinței în care apar fotografiiile medicilor despre care DSP spune că au greșit.

-Deasupra tronează fotografia fetiței. Am vrut să ne aducem aminte că ei sunt vinovații, că i-au distrus viața. Până când aceștia nu vor fi pedepsiți, îl păstrăm în casa noastră. Există zeci de mămici care se regăsesc în cazul nostru, dar poate n-au avut forța de a lupta cu sistemul privat sau de stat.

Părinții copilei care nu se mișcă, nu vorbește și nu manâncă singură sunt cu atât mai revoltați cu cât clinica particulară le-a pus piedici în aflarea adevărului, spun ei. Acuză compania că a încercat să falsifice grosolan documente medicale.