Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, luni seară la Digi24, că a dispus verificări din partea Corpului de Control al Direcţiei de Sănătate Publică Bucureşti la Spitalul Floreasca privind autorizarea Centrului de Arşi.

Alexandru Rogobete a vorbit, luni seară, la Digi24, despre autorizarea Centrului de Arşi de la Spitalul Floreasca.

„Astăzi am dispus un nou Corp de Control din partea Direcţiei de Sănătate Publică din Bucureşti, care va verifica administrativ încă o dată situaţia autorizării pentru acel Centru de Arşi, toate demersurile care au fost făcute de actuala conducere în ultimul an pentru remedierea situaţiilor şi dacă ele au fost duse la îndeplinire. Vom vedea în urma raportului, iar dacă nu au fost realizate de către managerul unităţii sanitare, cu siguranţă că voi lua măsuri directe. Nu vreau să mă antepronunţ până când Direcţia de Sănătate Publică nu va duce la îndeplinire ceea ce am dispus astăzi”, a afirmat ministrul Alexandru Rogobete.

El a explicat că, periodic, toate unităţile sanitare sunt verificate de către Direcţia de Sănătate Publică, la solicitarea unităţii sanitare, dacă se schimbă ceva în structura spitalului.

„Dacă Centrul de Arşi de la Bucureşti adăuga sau reducea numărul de paturi, de exemplu, atunci Direcţia de Sănătate Publică verifica pentru reautorizare. Şi sigur că periodic există controalele Inspecţiei Sanitare de Stat, controale tematice, care verifică protocoalele şi modul de desfăşurare al activităţii. Însă, ce vreau să subliniez este următorul lucru: nu îmi place, n-am făcut-o niciodată şi nu o să o fac nici acum, să vorbesc despre trecut. Eu pot să vorbesc doar despre ceea ce fac eu şi echipa pe care o coordonez”, a afirmat ministrul Alexandru Rogobete.

El a declarat că la Ministerul Sănătăţii se lucrează la o analiză a legislaţiei pentru „normativele care reglementează funcţionarea Centrelor de Arşi din România”.

„Vom veni cu modificări astfel încât anumite situaţii să nu se mai repete”, a adăugat ministrul Sănătăţii.

Spitalul Floreasca este implicat într-un imens scandal, după ce o pacientă cu arsuri pe 70% din corp s-a ales cu mai multe infecţii spitaliceşti multirezistente, în cele din urmă fiind transferată în Belgia. Un control dispus de ministrul Sănătăţii a scos la iveală mai multe nereguli.

Editor : Liviu Cojan