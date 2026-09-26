Durerile care se pot intensifica atunci când scad temperaturile. Medicul explică ce se întâmplă în organism și cine este mai afectat

Pe măsură ce temperaturile scad, unele persoane resimt mai intens durerea și rigiditatea articulară. Frigul nu este însă singurul factor: în sezonul rece, reducerea activității fizice poate accentua senzația de înțepeneală. Dr. Cornel Brotac, specialist în recuperare medicală, a explicat pentru Digi24.ro de ce apar aceste manifestări și cine le poate resimți mai puternic.

Pentru mulți oameni, schimbarea anotimpului aduce și o preocupare legată de durerile care devin mai greu de ignorat. Manifestările diferă de la o persoană la alta, iar intensitatea lor trebuie privită în contextul stării de sănătate.

De ce pot durea articulațiile în sezonul rece

„Când scad temperaturile, poate scădea și presiunea atmosferică, ceea ce permite țesuturilor din jurul articulației să își mărească volumul și poate accentua disconfortul. La frig, lichidul sinovial, care lubrifiază articulațiile, devine mai vâscos, iar acest lucru poate provoca rigiditate și durere.

În același timp, sistemul nervos determină contracția involuntară a musculaturii și a vaselor de sânge pentru a produce și a păstra căldura, ceea ce poate pune presiune asupra articulațiilor. Și lipsa unor micronutrienți poate juca un rol: în perioada rece, anumiți parametri pot scădea din cauza consumului redus de alimente specifice sezonului cald.”, a transmis pentru Digi24.ro Cornel Brotac, specialist în recuperare medicală, cu competențe în medicina alternativă și regenerativă

Cine poate resimți mai intens durerile articulare în sezonul rece

„În sezonul rece, persoanele cu boli reumatologice, artroză sau osteoartrită pot resimți mai intens durerile și rigiditatea articulațiilor. Pot fi mai vulnerabile și persoanele care au trecut prin diverse intervenții chirurgicale.”, a transmis specialistul în recuperare medicală

Cum pot fi protejate articulațiile în sezonul rece

„Pe lângă frig, contează și faptul că, în sezonul rece, tindem să ne mișcăm mai puțin. Vara mergem mai mult pe jos și facem sport în aer liber, în timp ce toamna rutina se schimbă: se întunecă mai devreme, iar programul devine mai aglomerat.

Articulațiile au nevoie de mișcare, astfel că reducerea activității fizice poate accentua rigiditatea. Este util să facem câteva mișcări înainte de a ieși din casă și să evităm schimbările bruște de temperatură, pentru a proteja musculatura spatelui. Suplimentele cu vitamine și minerale pot fi luate în considerare pentru prevenirea carențelor. Alimentația are, de asemenea, un rol important în această perioadă. O dietă care asigură un aport adecvat de fibre, proteine, vitamine și minerale contribuie, pe termen lung, la menținerea sănătății.”, a adăugat dr. Cornel Brotac

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