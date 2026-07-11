Live TV

Dușul cu apă rece pe caniculă: Ne răcorește sau poate pune sănătatea în pericol? Explicațiile specialiștilor

Marina Cimpoacă Data publicării:
Este indicat sau nu să facem duș rece pe caniculă. Foto Getty Images
Este indicat sau nu să facem duș rece pe caniculă. Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cum reacționează organismul la temperaturile extreme Dușul rece pe caniculă: Când este benefic și când poate deveni periculos Obiceiuri importante pe care trebuie să le evităm vara

Canicula solicită organismul, care depune un efort suplimentar pentru a-și menține temperatura și funcțiile vitale în limite normale. În aceste condiții, încercarea de a ne răcori cu un duș rece nu este întotdeauna cea mai sigură alegere. Medicii avertizează că diferențele bruște de temperatură pot provoca reacții ale corpului și, în anumite situații, pot favoriza apariția unor complicații, mai ales în cazul persoanelor cu afecțiuni cardiovasculare. Dr. Alexandru Covaciu, medic specialist în cardiologie, a explicat pentru Digi24.ro cum reacționează organismul în timpul caniculei și ce măsuri sunt recomandate pentru a evita problemele de sănătate.

Reacțiile organismului diferă de la o persoană la alta, în funcție de starea de sănătate și de afecțiunile preexistente.

Cum reacționează organismul la temperaturile extreme

„În timpul caniculei, organismul încearcă permanent să își mențină temperatura în limite normale. Pentru a se răcori, corpul activează două mecanisme naturale: dilatarea vaselor de sânge de la nivelul pielii și transpirația. Prin dilatarea vaselor, o cantitate mai mare de sânge ajunge la suprafața pielii, unde căldura este eliminată mai ușor. În același timp, transpirația răcește corpul prin evaporare.

La o persoană sănătoasă, aceste mecanisme funcționează eficient. Însă ele solicită suplimentar sistemul cardiovascular. Pentru a transporta mai mult sânge către piele, inima bate mai repede și pompează un volum mai mare de sânge. Astfel, chiar și atunci când stăm în repaus, fără efort fizic, inima lucrează mai intens. Specialiștii compară acest proces cu reacția organismului într-o saună: corpul depune un efort constant pentru a elimina excesul de căldură.

Problemele apar atunci când temperaturile ridicate sunt însoțite de deshidratare. Pierderea lichidelor îngroașă sângele, iar frecvența cardiacă rămâne crescută pentru perioade îndelungate. Aceste modificări pot favoriza formarea cheagurilor de sânge (tromboza), pot amplifica inflamația din organism și cresc riscul de complicații cardiovasculare, în special în cazul persoanelor în vârstă sau al celor care suferă de boli de inimă.”, a explicat Dr. Alexandru Covaciu

Dușul rece pe caniculă: Când este benefic și când poate deveni periculos

„Atunci când corpul intră brusc în contact cu apa foarte rece, se declanșează ceea ce medicii numesc reflexul de șoc termic. Este aceeași reacție care apare atunci când o persoană cade sau sare într-o apă foarte rece.

În primele 30 de secunde, organismul trece printr-un adevărat șoc. Receptorii pentru frig din piele trimit semnale intense către creier, iar sistemul nervos simpatic se activează brusc. Respirația devine rapidă și necontrolată, apare senzația de gâfâială, vasele de sânge de la suprafața pielii se contractă, iar tensiunea arterială crește semnificativ.

Potrivit studiilor, tensiunea arterială poate crește chiar și cu 30-50 mmHg în doar 30 de secunde după contactul cu apa foarte rece.
Pentru o persoană sănătoasă, care are în mod normal o tensiune de aproximativ 120 mmHg, această creștere este, de regulă, bine tolerată și poate fi comparată cu modificările care apar în timpul unui efort fizic intens.

Cine este cel mai expus riscurilor

Situația este însă diferită în cazul persoanelor care au hipertensiune arterială fără să știe. Dacă cineva pornește de la valori de 150-170 mmHg, o creștere bruscă poate duce tensiunea la peste 200 mmHg, crescând riscul unor evenimente grave, precum accidentul vascular cerebral sau infarctul.

Un alt efect important este descărcarea masivă de adrenalină produsă de sistemul nervos simpatic ( o componentă a sistemului nervos autonom responsabile pentru reacția de „luptă sau fugă” (fight or flight). Aceasta poate favoriza apariția tulburărilor de ritm cardiac, unele dintre ele fiind amenințătoare de viață.

Din acest motiv, dușurile foarte reci trebuie abordate cu prudență de persoanele cu boli cardiovasculare, inclusiv cele care au hipertensiune arterială, au suferit un accident vascular cerebral, au aritmii sau boli ale mușchiului inimii (cardiomiopatii). O atenție sporită trebuie să acorde și persoanele care se consideră sănătoase, dar nu și-au verificat niciodată tensiunea arterială sau starea inimii. Multe afecțiuni cardiovasculare evoluează fără simptome ani la rând, iar primul semn poate apărea tocmai într-o situație de stres pentru organism.

Ce este reflexul de scufundare și de ce poate fi periculos?

O reacție diferită apare atunci când nu doar corpul, ci și fața sau capul sunt scufundate în apă foarte rece. În acest caz se activează reflexul de scufundare, un mecanism moștenit de la mamiferele marine.

Receptorii de la nivelul feței transmit semnale care încetinesc ritmul inimii și modifică respirația pentru a economisi oxigen. Însă, atunci când acest reflex apare simultan cu șocul termic, cele două reacții pot intra în conflict: una accelerează inima, iar cealaltă o încetinește. La persoanele vulnerabile, această combinație poate favoriza tulburări severe de ritm cardiac și, în cazuri rare, poate duce chiar la oprirea inimii (asistolă).”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Obiceiuri importante pe care trebuie să le evităm vara

„Una dintre cele mai frecvente greșeli pe timp de caniculă este consumul de apă doar atunci când apare senzația de sete. În realitate, aceasta reprezintă un semnal că organismul a început deja să se deshidrateze. Mai mult decât atât, prin transpirație, corpul pierde nu doar apă, ci și electroliți esențiali, precum sodiul și potasiul, elemente indispensabile pentru buna funcționare a organismului.

În lipsa unei hidratări corespunzătoare, sângele devine mai concentrat, iar inima este nevoită să depună un efort suplimentar pentru a-l pompa în întregul organism. Ca urmare, crește riscul apariției dezechilibrelor electrolitice și al suprasolicitării sistemului cardiovascular, în special în perioadele în care temperaturile ating valori extreme.

Evitarea expunerii la soare între orele 11:00 și 17:00

Orele cuprinse între 11:00 și 17:00 sunt considerate cele mai periculoase din punctul de vedere al expunerii la căldură, deoarece atunci se înregistrează cele mai ridicate temperaturi ale zilei. În acest interval, riscul de insolație și deshidratare crește semnificativ, motiv pentru care specialiștii recomandă limitarea deplasărilor și evitarea expunerii prelungite la soare. Dacă ieșirea în aer liber nu poate fi amânată, este indicată adoptarea unor măsuri de protecție, precum purtarea hainelor lejere, acoperirea capului și menținerea unei hidratări constante.

Totodată, activitățile sportive sau munca fizică desfășurate în aer liber, în orele cele mai călduroase ale zilei, determină creșterea rapidă a temperaturii corpului și favorizează pierderea unei cantități importante de lichide prin transpirație. Pentru a reduce riscul de epuizare termică, specialiștii recomandă ca exercițiile fizice să fie efectuate dimineața devreme sau seara, atunci când temperaturile sunt mai scăzute.

Cafeaua și alcoolul pot accentua deshidratarea

Pe lângă hidratarea corespunzătoare, este importantă și atenția acordată băuturilor consumate. Astfel, în zilele caniculare, excesul de cafea și alcool poate accentua deshidratarea, deoarece ambele favorizează eliminarea lichidelor din organism.” , a mai adăugat medicul cardiolog

Vârstnicii, copiii și persoanele cu boli cronice au nevoie de o atenție suplimentară

„Persoanele vârstnice, copiii și pacienții cu afecțiuni cronice se numără printre cele mai vulnerabile categorii în perioadele cu temperaturi ridicate. Odată cu înaintarea în vârstă, senzația de sete se diminuează, iar organismul nu mai semnalează la fel de eficient nevoia de hidratare, ceea ce crește riscul de deshidratare.

O atenție specială trebuie acordată și de către persoanele care urmează tratament pentru hipertensiune arterială, în special cele care iau medicamente diuretice. Acestea favorizează eliminarea apei din organism, iar, asociate cu pierderile de lichide prin transpirație, pot accentua deshidratarea în sezonul cald.

Din acest motiv, pacienții aflați sub tratament pentru hipertensiune sau alte afecțiuni cronice să discute cu medicul curant înainte și pe parcursul perioadelor caniculare. Acesta poate decide dacă este necesară ajustarea dozelor și poate oferi recomandări privind hidratarea și măsurile de protecție adecvate în sezonul cald.”, a conchis sursa Digi24.ro

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
2
Zelenski, ironie la adresa lui Putin: „Dacă Elțîn ar fi știut că Rusia va ajunge să...
Gabi-Muresan
3
Martor la tragedie, un apropiat al lui Gabi Mureșan povestește ultimele clipe ale...
Vladimir Putin
4
China i-a dat un ultimatum lui Putin privind folosirea armelor nucleare în Ucraina...
rostec
5
Avionul rus de ultimă generație, dezvoltat să înlocuiască aparatele de zbor străine, nu...
"Nebunie" la Spania - Belgia 2-1: Courtois a ieșit de pe teren în lacrimi, iar apoi a urmat dezastrul!
Digi Sport
"Nebunie" la Spania - Belgia 2-1: Courtois a ieșit de pe teren în lacrimi, iar apoi a urmat dezastrul!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Râul Doubs de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei
„Peisaj lunar”: Un râu de lângă graniţa franco-elveţiană a dispărut din cauza secetei
profimedia-1115678045
Incendiu de vegetație devastator în Spania, 12 oameni au murit. Victimele ar fi cetățeni străini, anunță autoritățile
femeie pe canicula
De ce ne confruntăm cu tot mai multe valuri de caniculă și furtuni violente. Climatolog ANM: „Rezultatul îl simțim deja”
termometru cu soare
Europa de Vest a înregistrat cea mai caldă lună iunie din istorie
termometru cu soare
Marea Britanie se confruntă cu unul dintre cele mai îndelungate valuri de căldură din ultimii 50 de ani
Recomandările redacţiei
drone rusesti
Alertă aeriană: ținte detectate în apropierea localitǎţilor Chilia şi...
contabila calculeaza ceva cu banii in mana
Ce înseamnă pachetul fiscal Omnibus propus de UE pentru firmele din...
Volodimir Zelenski cu un sistem Patriot în fundal
De ce producția de rachete Patriot în Ucraina va fi o misiune foarte...
profimedia-1115555432
Dilema succesiunii în Iran. Ce dezvăluie absența lui Mojtaba Khamenei...
Ultimele știri
Cine poate ieși mai devreme la pensie în România. Lista domeniilor în care se reduce vârsta standard și condițiile prevăzute de lege
Ce face o cremă cu SPF să fie cu adevărat eficientă. Dermatologii explică cum poate contribui la reducerea riscului de cancer de piele
Covor alb de grindină pe Vârful Omu, temperaturile au coborât sub 0 grade. Recomandări pentru turiștii care merg pe munte
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii scapă de ghinion până la sfârșitul lunii iulie 2026. Începe cea mai bună perioadă din ultimii doi...
Cancan
O fostă campioană și-a ținut iubitul, avocat celebru, ostatic într-un apartament din București. Trupele...
Fanatik.ro
Ce veste pentru Istvan Kovacs! Cine va arbitra finala Cupei Mondiale: „Așa am auzit dinspre FIFA”
editiadedimineata.ro
Parlamentul European prelungește legea privind scanarea mesajelor, dar protejează conversațiile criptate
Fanatik.ro
Transfer senzațional pentru Dan Șucu! L-a prezentat oficial pe atacantul care a rupt plasele în Austria
Adevărul
Fuga din calea iadului: capcana mortală în care au sfârșit localnicii care fugeau de incendiile din Spania...
Playtech
Pericolul ascuns sub pământul României. Avertismentul unui expert american despre mineralele critice din ţara...
Digi FM
Cristi Borcea, în vacanță cu 8 dintre cei 9 copii ai săi. Imagine rară de familie din Grecia: „Pentru unii e...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum l-a numit Acerbi pe Chivu, după ce românul nu i-a mai prelungit contractul: "Știm cu toții"
Pro FM
Adda, confesiune din vacanță și imagini în costum de baie: "Eram supărată că nu am reușit să slăbesc 4 kg"
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Filme cu Tom Holland. Cele mai bune producții cu actorul din „Spider-Man”
Adevarul
Cum au fost păcăliți spionii europeni de o sursă de la Kremlin. Generalul care a sfidat propriile servicii...
Newsweek
Casa de Pensii, obligată să schimbe formula de recalculare pentru un pensioanr cu grupe. Ia bani mai mulți
Digi FM
Cum arată corveta livrată de Turcia României. E prima navă de luptă nouă care se alătură flotei în peste 30...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Stomacul meu se mănâncă singur". Bryan Johnson, milionarul care vrea să trăiască până la 160 de ani, a...
Digi Animal World
Un urs a intrat într-un hotel la 5 dimineața, a băut apă din hol și a dat buzna peste turiști în cameră...
Film Now
Cine e actrița considerată revelația din "Odiseea". Tom Holland și Matt Damon, în rolurile carierei
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...