Emil Boc: Campania națională de vaccinare nu este suficientă. Avem de luptat cu cei care ne pun în pericol sănătatea în fiecare zi

Un consilier local din Cluj-Napoca vrea să implice vedetele locale în campania de vaccinare anti-COVID. Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, si-a declarat susținerea față de proiect și a explicat la Digi24 că ideea este ca la nivel local, campania națională de vaccinare să fie dublată cu mesaje care să ajungă „la firul ierbii”, în microuniversurile în care trăiesc oamenii.

„Eu cred că această pandemie poate fi învinsă prin știință și cu ajutorul conștiinței. De fapt, așa spunea și fondatorul școlii medicale clujene, Iuliu Hațeganu, că medicina este știință și conștiință. Și aici avem nevoie de știință, și anume de vaccin, dar avem nevoie și de conștiință. Or, conștiința înseamnă în acest caz încredere. Cum putem cultiva încrederea? Adresându-ne acelora care pot să inspire încredere la nivelul comunităților locale. Ce vrem să facem noi: să completăm campania națională de susținere a vaccinării cu o campanie locală, dar care nu se rezumă doar la vedete, la actori, la rectori, la aleși locali. Trebuie să ne adresăm oamenilor din microuniversul lor, adică în cine are încredere omul de la bloc? Are încredere în președintele asociației de bloc, de exemplu, pentru că l-a ales să-i gospodărească banii. Are încredere, poate, în șoferul cu care merge dimineața în transportul în comun. Are încredere în profesorul care are grijă de copilul lui la școală sau e diriginte. Adică vrem să coborâm acest nivel de discuție la firul ierbii, pentru a cultiva și mai mult încrederea în vaccin și, repet, dincolo de campania generală, care se focalizează pe persoane publice, nu este suficient, după părerea noastră, ci trebuie să coborâm în microuniversul unde cetățeanul trăiește cu adevărat și să găsim acele persoane în care el are încredere la acel nivel”, a explicat Emil Boc, marți seara, la Digi24.

„Informare este puțin spus, este vorba despre conștientizarea” populației, a precizat edilul în legătură cu campania pe care vrea să o demareze la nivel local. „Democrația să știți că nu este ușoară. Avem de luptat foarte mult cu ignoranța, avem de luptat cu fake news-urile, avem de luptat cu cei care propovăduiesc teorii conspiraționiste, adică avem de luptat cu cei care ne pun în pericol sănătatea noastră în fiecare zi, pentru că din fericire sau nefericire, democrația permite și acest lucru. Cineva spunea că avem nevoie în democrație de eroi obișnuiți în fiecare zi. Or, dacă cetățenii nu sunt activi și să-și apere democrația - inclusiv, acum, înțeleg prin democrație apărarea sănătății publice - atunci, nu vom avea succes ca națiune, ca și comunitate”, a punctat Emil Boc.

„În pandemie trebuie să vorbească oamenii de știință, iar ei ne spun clar: prin vaccin reușim să trecem de această pandemie mult mai ușor. Iar pentru asta avem nevoie de sprijinul și de implicarea ficăruia dintre noi. Deci, această campanie nu va fi doar una de informare, ci și de motivare, conștientizare și de implicare a oamenilor în procesul de vaccinare”, a arătat edilul.

Întrebat pentru ce soluție ar opta - să fie implicate sau nu personalitățile publice, vedetele, în vaccinarea publică, pentru a da un exemplu? - Emil Boc este de părere că soluția României este corectă și echilibrată: fiecăruia când îi vine rândul, există niște criterii stabilite de oamenii de știință și nu trebuie să fie unul mai egal decât altul.

Emil Boc a spus că atunci când îi va veni rândul, va face vaccinul și va sprijini public campania de vaccinare.

Editor : Luana Pavaluca