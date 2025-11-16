Live TV

Video Emoții pentru viitorii medici: peste 10.000 de candidați susțin astăzi examenul de rezidențiat. Mesajul ministrului Sănătății

examen studenti
Foto cu un caracter ilustrativ. Shutterstock
Rogobete, mesaj către cei care susţin examenul: Nu vă lăsaţi intimidaţi de nimeni! Mergeţi înainte! 

Peste 10.000 de candidați susțin duminică examenul de rezidențiat. Acesta este organizat în șase mari centre universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. La concurs au fost scoase puțin peste 5.000 de locuri și aproape 300 de posturi, fiind înregistrat însă cel mai mic număr de candidați din ultimii ani.

Pentru ocuparea celor 4.354 de locuri scoase la concurs pe domeniul medicină s-au înscris 6.956 de candidaţi, pentru cele 464 de locuri alocate domeniului medicină dentară, 1.950 candidaţi, în timp ce pentru cele 261 de locuri din domeniul farmacie s-au înscris 1.241 de concurenţi.

Potrivit reprezentanților UMF „Carol Davila” în top 5 al numărului de locuri scoase la concurs, pe specialități, în domeniul medicină se numără: medicina de familie (641 de locuri), medicina interna ( 190 de locuri), cardiologie (189 de locuri), anestezie și terapie intensivă (180 de locuri) și chirurgie generală (181 de locuri). La polul opus se află: neurologia pediatrică (5 locuri), medicina sportivă (6 locuri), expertiza medicală a capacitității de muncă (11 locuri), cardiologie pediatrică (12 locuri) și medicină nucleară (17 locuri).

Rogobete, mesaj către cei care susţin examenul: Nu vă lăsaţi intimidaţi de nimeni! Mergeţi înainte! 

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete afirmă, în mesajul către cei care susţin duminică examenul de admitere în Rezidenţiat, că viitori medici, farmacişti, stomatologi vor intra pe drumul către profesia în care vor trata, vor salva, vor ajuta Ştiu că România are probleme vechi legate de cultul mentoratului şi cultul discipolului.

Eu sunt un ministru tânăr - am 34 de ani - şi sunt aproape de voi. Înţeleg fricile, emoţiile, dorinţele voastre. Vă spun atât: nu vă lăsaţi intimidaţi de nimeni. Mergeţi înainte. Credeţi în visul vostru de a face bine”, le transmite Rogobete. El admite că România are probleme vechi, probleme ignorate prea mulţi ani, legate de cultul mentoratului şi cultul discipolului. Prea mulţi vă consideră doar „rezidenţi”, doar „începători”, doar „tineri care trebuie să tacă”, însă fără voi nu ne putem face bine! Vă sunt alături şi mă bazez pe voi!”, mai spune ministrul.

„Astăzi este o zi importantă – nu doar simbolic, ci cu adevărat importantă pentru sistemul de sănătate din România. Pentru că astăzi viitori medici, farmacişti şi stomatologi vor intra pe drumul lor către profesia în care vor trata, vor salva, vor ajuta. Le transmit mult succes tuturor! Eu sunt un ministru tânăr – am 34 de ani – şi sunt aproape de voi. Înţeleg fricile, emoţiile, dorinţele voastre. Vă spun atât: nu vă lăsaţi intimidaţi de nimeni. Mergeţi înainte. Credeţi în visul vostru de a face bine. Pentru că, înainte de toate, medicina este despre a face bine”, afirmă ministrul într-unmesaj postat pe Facebook.

El anunţă investiţii masive în transformarea infrastructurii – construirea de spitale, modernizări centre, digitalizare, schimbarea modului în care funcţionează sistemul.

Însă fără resursa umană – fără medici, fără farmacişti, fără stomatologi, fără asistente, infirmieri, brancardieri, psihologi, kinetoterapeuţi, fără întreg personalul auxiliar – toate acestea rămân doar ziduri, goale, seci, în care nu se face bine. Ştiu şi recunosc că România are probleme vechi, probleme ignorate prea mulţi ani, legate de cultul mentoratului şi cultul discipolului. Lucrurile nu se pot schimba peste noapte, şi ştiu că înţelegeţi asta. Dar vă promit că, la fel cum am spus adevărul de fiecare dată, îl spun şi acum: prea mulţi vă consideră doar „rezidenţi”, doar „începători”, doar „tineri care trebuie să tacă”, însă fără voi nu ne putem face bine! Vă sunt alături şi mă bazez pe voi!”, spune Rogobete.

Candidații recunosc că au mari emoții.

Avem emoții, dar cu siguranță va fi bine pentru că ne-am pregătit foarte mult pentru acest examen. Dau la medicină generală și sper să iau un punctaj cât mai mare. Cele mai mari emoții le am pe anumite capitole de cardiologie, acolo se dau cele mai multe grile.

Am emoții, dar eu simt că ne-am pregătit cu toții pentru acest examen, iar rezultatul va fi pe măsura muncii noastre. Trebuie să avem încredere în noi și, dacă rezultatele nu sunt bune, putem reveni pentru examene. Important este să intrăm în sistem și să ajutăm oamenii.

Concursul pentru intrarea în rezidențiat se va derula sub forma de test-grilă, cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, pe o durată de 4 ore. După expirarea timpului alocat concursului şi o pauză de 15 minute, va începe corectura în săli, iar pentru a depune contestaţii, candidaţii vor avea la dispoziţie 24 de ore.

Contestațiilor pot viza întrebările de concurs, recorectarea lucrărilor sau organizarea concursului. Răspunsul contestaţiilor se va da în 48 de ore de la depunerea acestora.

