Epidemia, luată în derâdere pe litoral unde coronavirusul este „combătut” cu alcool: Bere încontinuu, ne hidratăm gâtul

Cei care și-au petrecut weekendul pe litoral se îndreaptă la această oră spre case. A fost distracție la malul mării ca în alți ani. Oamenii au stat umăr la umăr pe plajă. Polițiștii au încercat să-i facă să înțeleagă că nu procedează cum trebuie, că trebuie să respecte regulile, dar s-au lovit de teorii ale conspirației.

O nouă zi de plajă, o nouă zi de aglomerație. Nu doar în stațiunea Eforie Nord, ci și în Costinesti. Aici sunt mii de oameni care au venit să-și petreacă vacanța. Unii se protejează, alții nu.

Tânăr: Am venit să ne relaxăm, să ne simțim bine, să ne distrăm.

Reporter: Ce înseamnă distracție în pandemie?

Tânăr: Pentru noi nu există pandemie.

Tânăr: Virusul nu are cum să se apropie de noi.

Reporter: Serios?

Tânăr: Bere încontinuu, trebuie să ne hidratăm gâtul, nu știti regulile? Noi am citit regulamentul, bere încontinuu.

Foarte mulți turiști au uitat de pandemie. Nu se protejează deloc.

Reporter: Vă este teamă când vedeți atîția oameni?

Bărbat: Nu îmi este teamă, nu mă gândesc la nimic, numai la distracție.

Bărbat: De ce îți este frică nu scapi.

Bărbat: Eu cred că nu este virusul asta...

Polițiștii dezaprobă un astfel de comportament. Ei au încercat să-i facă pe turiști și pe administratorii plajelor să conștientizeze pericolul pe care-l traversăm.

Sunt și oameni care pun sănătatea pe primul loc.

Bărbat: Lumea multă, nu se păstrează distanța între oameni, dar asta e...

Reporter: Vă este teamă?

Bărbat: Ehh, puțin, dar ce să facem? Ne acomodăm.

Potrivit cifrelor oficiale, 100 de mii de turiști au ajuns la mare în acest weekend. În realitate, numărul e mult mai mare, circa 200 de mii. Sunt mulți cei care se cazează la rude ori la prieteni.

Editor web: Liviu Cojan