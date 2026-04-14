Este ciocolata bună pentru sănătate? Deși ar avea beneficii, experții avertizează că efectele reale depind de tipul de produs consumat

Cacaoa a fost asociată în mai multe cercetări cu o serie de beneficii pentru sănătate, de la protecția inimii și încetinirea îmbătrânirii până la îmbunătățirea funcțiilor cognitive. Totuși, experții atrag atenția că aceste efecte nu se regăsesc neapărat în ciocolata obișnuită din comerț, relatează Euronews. 

Numeroase studii au legat consumul de cacao de rezultate pozitive asupra sănătății, efecte atribuite în principal flavanolilor – compuși vegetali cu proprietăți antioxidante puternice – și teobrominei, un stimulent natural amar prezent în boabele de cacao și în ciocolată.

Totuși, specialiștii subliniază că o tabletă de ciocolată cu lapte nu este echivalentul consumului de cacao pură, iar beneficiile și riscurile pot varia semnificativ.

Cacaoa este bogată în flavanoli, o clasă de compuși regăsiți și în alte plante și legume, asociați cu efecte antioxidante, antiinflamatorii și potențial anticancerigene.

Teobromina, în schimb, poate traversa bariera hemato-encefalică și acționează asupra receptorilor din creier, influențând funcțiile neuronale și îmbunătățind performanțele cognitive, potrivit unui studiu din 2024. Acest mecanism ar putea oferi protecție împotriva declinului cognitiv asociat vârstei, precum și împotriva unor boli neurodegenerative precum Alzheimer sau Parkinson.

Posibile efecte asupra inimii

Cacaoa a fost asociată și cu un risc mai scăzut de deces din cauze cardiovasculare.

O analiză publicată în 2025 în European Journal of Preventive Cardiology arată că alimentele bogate în flavanoli pot reduce tensiunea arterială și pot îmbunătăți sănătatea cardiovasculară la persoanele cu hipertensiune sau risc crescut de boli de inimă.

Cercetătorii notează că aceste beneficii ar putea fi obținute prin consumul a aproximativ una-două porții de ciocolată neagră sau două-trei linguri de pudră de cacao pe zi.

Unul dintre cele mai ample studii clinice în domeniu, Cocoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study (COSMOS), a urmărit peste 21.000 de persoane timp de aproximativ trei ani. O parte dintre participanți au primit un supliment cu 500 mg de flavanoli din cacao de două ori pe zi, iar ceilalți un placebo.

Deși nu au fost observate diferențe semnificative în testele cognitive sau în incidența diabetului de tip 2, persoanele care au luat suplimentul au avut un risc cu 27% mai mic de deces din cauze cardiovasculare.

Totuși, cercetătorii subliniază că studiul nu a fost conceput pentru a evalua dacă ciocolata în sine este benefică.

„Întrebarea nu este dacă ciocolata este bună pentru consum, ci dacă în boabele de cacao și în compușii lor bioactivi există elemente care ar putea aduce beneficii pentru sănătate”, a explicat Howard Sesso, co-investigator principal.

Ciocolata ar putea încetini îmbătrânirea

Cercetători de la King’s College din Londra au asociat recent teobromina cu un proces mai lent de îmbătrânire biologică.

Analizând datele a peste 1.600 de participanți, au constatat că persoanele cu niveluri mai ridicate de teobromină în sânge prezentau o vârstă biologică mai mică decât vârsta cronologică.

„Ciocolata, chiar și cea neagră, este un răsfăț și nu un aliment sănătos”, a declarat Dimitrios Koutoukidis, conferențiar în științe comportamentale și nutriție la Universitatea din Oxford, comentând studiul.

Acesta a adăugat că, dacă oamenii aleg să consume ciocolată, ar trebui să o facă rar și în cantități mici.

Sunt toate tipurile de ciocolată la fel?

Experții avertizează că produsele comerciale conțin, de regulă, niveluri mult mai mici de compuși activi decât cacaoa folosită în studiile științifice.

Dintre varietăți, ciocolata neagră are cele mai mari concentrații de flavanoli și mai puțin zahăr și grăsimi adăugate.

Ciocolata albă este considerată cea mai puțin benefică din punct de vedere nutrițional, deoarece conține unt de cacao, dar nu și solide din cacao, fiind bogată în grăsimi și zahăr.

Rămâne însă neclar câtă ciocolată ar trebui consumată pentru a obține beneficii reale sau dacă ingredientele adăugate în procesare (zahăr, lapte, unt de cacao) anulează efectele potențial pozitive.

