„Este incredibil, pare science fiction”: Cum ajută imunoterapia la eliminarea cancerului

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Un nou val de tratamente oncologice, bazate pe stimularea sistemului imunitar, schimbă radical modul în care este tratat cancerul, oferind unor pacienți șansa vindecării fără operație, chimioterapie sau radioterapie. După aproape un secol de cercetări, imunoterapia începe să producă rezultate spectaculoase, însă rămâne eficientă doar pentru o parte dintre bolnavi, potrivit BBC.

Tratamentul care a făcut tumora să dispară în câteva luni

După ce în 2008 a fost operată pentru cancer de colon, Maureen Sideris, o femeie de 71 de ani din New York, a trecut printr-o recuperare dificilă.

Paisprezece ani mai târziu, diagnosticată cu cancer esofagian, a urmat un tratament complet diferit, în cadrul unui studiu clinic. La fiecare trei săptămâni, mergea la Memorial Sloan Kettering Cancer Center pentru perfuzii de 45 de minute cu medicamentul dostarlimab.

După doar patru luni, tumora a dispărut complet, fără intervenție chirurgicală, chimioterapie sau radioterapie.

„Este incredibil, pare science fiction”, a spus pacienta, care a avut ca efect secundar principal o insuficiență suprarenală ce provoacă oboseală.

Sideris este una dintre tot mai numeroasele persoane care beneficiază de imunoterapie, o metodă de tratament care stimulează sistemul imunitar să identifice și să distrugă celulele canceroase.

„Mă emoționez și mi se face pielea de găină”, spune Jennifer Wargo, profesor de oncologie chirurgicală și cercetător în imunoterapie.

„Oamenii trăiesc și trăiesc cu o calitate bună a vieții. Vorbim despre vindecări.”

Organismul uman are capacitatea naturală de a elimina celulele anormale, însă uneori cancerul reușește să „păcălească” acest mecanism și să se dezvolte necontrolat.

Scopul imunoterapiei este să facă aceste celule vizibile pentru sistemul imunitar, astfel încât să poată fi distruse.

Cum funcționează tratamentele

Printre cele mai cunoscute tipuri de imunoterapie se numără terapiile cu celule CAR-T și inhibitorii punctelor de control imunitar.

Terapiile CAR-T presupun modificarea în laborator a unor celule imunitare ale pacientului, astfel încât acestea să poată identifica și ataca cancerul.

Inhibitorii punctelor de control imunitar, în schimb, dezactivează mecanismele prin care celulele canceroase „opresc” răspunsul imunitar.

Cu toate acestea, tratamentele nu funcționează pentru toți pacienții.

În general, doar între 20% și 40% dintre bolnavi răspund la imunoterapie, iar efectele secundare pot fi variate.

„Un adevărat caleidoscop de efecte secundare”, spune oncologul Samra Turajlic, referindu-se la reacțiile care pot apărea, inclusiv erupții cutanate, diaree sau inflamații ale organelor.

Cercetătorii încearcă să crească eficiența tratamentelor prin combinații cu alte terapii sau prin adaptarea acestora la fiecare pacient.

„Putem începe să tratăm nu cancerul, ci pacientul”, spune Sandra Demaria, subliniind importanța medicinei personalizate.

Un exemplu promițător vine de la Memorial Sloan Kettering, unde cercetătorii au descoperit că anumite tipuri de tumori răspund foarte bine la tratamentul cu dostarlimab.

Într-un studiu, din 103 pacienți care au finalizat tratamentul, 84 au înregistrat dispariția completă a tumorii.

Vaccinurile anticancer, o nouă frontieră

O altă direcție de cercetare este reprezentată de vaccinurile împotriva cancerului, care ar putea antrena sistemul imunitar să recunoască și să atace celulele tumorale.

Într-un studiu recent, vaccinuri personalizate au fost testate pe pacienți cu cancer renal, iar toți participanții au rămas fără cancer la câțiva ani după tratament.

„Este o lume complet nouă”, spune Karen Knudsen.

„Este definiția medicinei de precizie.”

În ciuda progreselor, imunoterapia nu este o soluție universală.

„Există multe ținte promițătoare care nu au trecut de fazele incipiente ale studiilor clinice”, avertizează Demaria.

De asemenea, doar aproximativ 5% dintre tumori au caracteristicile genetice care le fac potrivite pentru tratamentele fără operație testate până acum.

Pentru pacienții care răspund la tratament, imunoterapia poate însemna nu doar supraviețuire, ci și o viață de calitate.

Sideris spune că se simte parte dintr-un viitor mai bun al medicinei: „Mergem într-o direcție extraordinară. Un medic mi-a spus că, în 10 ani, chimioterapia și radioterapia vor fi ca metodele din Evul Mediu.”

Editor : Ș.A.

