Mierea de Manuka se remarcă prin proprietățile antibacteriene și compoziția distinctă față de alte sortimente. Una dintre particularitățile sale este concentrația de metilglioxal (MGO), un compus asociat cu activitatea antimicrobiană. Psihonutriționistul Gina Tăujan a explicat pentru Digi24.ro ce beneficii poate avea pentru organism, în ce cantități este recomandat consumul și în ce situații trebuie evitată.

Specialiștii atrag atenția că, în ciuda proprietăților sale apreciate, nu trebuie considerată un remediu universal, iar consumul acesteia trebuie adaptat nevoilor fiecărei persoane și integrat într-o alimentație echilibrată.

Ce este mierea de Manuka și de unde provine

Mierea de Manuka este un sortiment monofloral obținut de albine din nectarul florilor arbustului Leptospermum scoparium, originar din Noua Zeelandă și întâlnit și în anumite regiuni din Australia.

Din punct de vedere organoleptic, mierea de Manuka are o consistență densă, o culoare care variază de la auriu la brun închis și un gust intens, cu note aromatice și ușor caramelizate. Caracteristicile sale pot varia în funcție de originea florală și de compoziția produsului.

Prin ce se diferențiază de mierea obișnuită

„Principala diferență dintre cele două sortimente constă în compoziția lor și în prezența anumitor compuși bioactivi. Mierea de Manuka se remarcă prin prezența metilglioxalului (MGO), un compus natural care îi conferă o activitate antibacteriană specifică. În cazul mierii obișnuite, această activitate este asociată în special cu aciditatea naturală, concentrația ridicată de zaharuri și prezența peroxidului de hidrogen.

Totuși, compoziția distinctă nu înseamnă că mierea de Manuka este automat mai sănătoasă sau mai nutritivă. Ambele sortimente pot face parte dintr-o alimentație echilibrată, cu condiția să fie consumate cu moderație, având în vedere conținutul lor de zaharuri.”, a explicat psihonutriționistul Gina Tăujan

Care sunt principalele beneficii ale mierii de Manuka

„Mierea de Manuka este apreciată pentru efectele sale antibacteriene și antioxidante, fiind studiată pentru potențialul său de a susține sănătatea organismului. Printre beneficiile sale se numără capacitatea de a inhiba dezvoltarea anumitor bacterii, de a contribui la protecția celulelor împotriva stresului oxidativ și de a calma iritațiile gâtului. Consumată cu moderație, poate fi utilă și în ameliorarea temporară a tusei, având un efect calmant asupra mucoasei gâtului.

De asemenea, mierea de Manuka prezintă un interes deosebit în îngrijirea pielii, anumite produse medicale special formulate fiind utilizate pentru îngrijirea rănilor și susținerea procesului de vindecare.

În ceea ce privește sistemul imunitar, proprietățile sale antimicrobiene și antioxidante sunt promițătoare, însă nu există suficiente dovezi clinice care să demonstreze că stimulează direct imunitatea sau previne răcelile și infecțiile. Este important de reținut că mierea de Manuka nu înlocuiește tratamentele medicale.”, a adăugat specialistul

Cum se consumă corect

Mierea poate fi consumată ca atare, cu lingurița, sau poate fi adăugată în diverse preparate, precum ceaiuri, iaurt, terci de ovăz ori smoothie-uri. Dacă este folosită pentru îndulcirea băuturilor, este recomandat să fie adăugată după ce acestea s-au răcit puțin, pentru a evita expunerea inutilă la temperaturi ridicate.

Poate fi consumată în orice moment al zilei, dimineața sau între mese, neexistând dovezi științifice care să arate că administrarea pe stomacul gol îi amplifică sau nu efectele. O linguriță poate reprezenta o cantitate potrivită pentru consumul ocazional, însă porția trebuie adaptată nevoilor individuale. Fiind bogată în zaharuri, mierea de Manuka trebuie consumată cu moderație și inclusă în aportul zilnic de zaharuri libere.

Alimentul se păstrează la temperatura camerei, într-un loc uscat, răcoros și ferit de lumina directă a soarelui. Recipientul trebuie să fie bine închis după fiecare utilizare, pentru a preveni pătrunderea umidității și absorbția mirosurilor din mediul înconjurător. Refrigerarea nu este necesară, deoarece temperaturile scăzute pot favoriza cristalizarea și modificarea texturii produsului.”, a completat sursa Digi24.ro

Contraindicații și precauții privind consumul

„Deși mierea de Manuka este apreciată pentru proprietățile sale antibacteriene, consumul acesteia necesită anumite precauții. Fiind bogată în zaharuri, poate influența nivelul glicemiei, motiv pentru care persoanele cu diabet trebuie să o includă cu atenție în alimentație și să țină cont de aportul zilnic de carbohidrați. De asemenea, persoanele cu alergie la miere sau la anumite produse apicole pot dezvolta reacții alergice, manifestate prin mâncărimi, urticarie, umflături sau, în cazuri severe, anafilaxie.

Mierea este contraindicată copiilor cu vârsta sub 12 luni, indiferent de concentrația de MGO sau de proveniența produsului. Această restricție se aplică tuturor sortimentelor de miere, din cauza riscului de botulism infantil, o afecțiune rară, dar gravă, provocată de sporii bacteriei Clostridium botulinum, care pot fi prezenți în miere.

Totodată, este important de reținut că mierea de Manuka destinată consumului alimentar nu trebuie utilizată pentru tratarea infecțiilor și nu poate înlocui antibioticele sau alte terapii prescrise de medic. Există produse medicale pe bază de miere de Manuka, sterilizate și special formulate pentru îngrijirea rănilor, însă acestea sunt diferite de produsele alimentare și se utilizează conform recomandărilor medicale.”, a conchis psihonutriționistul Gina Tăujan