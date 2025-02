Europenii fumează și beau mult, iar unul din șase moare înainte de 70 de ani. Semnal de alarmă tras de OMS

Europa are cel mai mare consum de alcool din lume, cu o medie de 8,8 litri de alcool pur per adult pe an, UE înregistrând cel mai mare consum, iar regiunea se confruntă cu o criză de sănătate mintală în creștere în rândul tinerilor, potrivit unui raport al Organizației Mondiale a Sănătății publicat marți, informează Politico.

În același timp, sistemele de sănătate nu sunt pregătite pentru viitoarele urgențe de sănătate, tensionate de amenințarea crescândă a schimbărilor climatice și se confruntă cu o populație îmbătrânită pe fondul penuriei de forță de muncă.

Raportul OMS privind sănătatea europeană, publicat o dată la trei ani, analizează starea sănătății în regiunea europeană, care include 53 de țări din Europa, Caucaz și Asia Centrală.

Studiul a constatat că unul din șase persoane din regiune moare înainte de a împlini 70 de ani din cauza bolilor netransmisibile (BNT), cum ar fi bolile cardiovasculare, cancerul, diabetul sau bolile respiratorii cronice.

„Întreaga regiune trebuie să se confrunte cu cauzele fundamentale ale bolilor cronice, de la consumul de tutun și alcool la accesul redus la alimente sănătoase și hrănitoare, la poluarea aerului și la lipsa activității fizice”, a declarat directorul regional al OMS pentru Europa, Hans Henri Kluge, într-o declarație.

Europa are cel mai mare consum de alcool din lume, cu o medie de 8,8 litri de alcool pur per adult pe an, UE înregistrând cel mai mare consum. Consumul de tutun rămâne „inacceptabil de ridicat” la 25,3%, iar obezitatea, care afectează în prezent un sfert dintre adulți, este în creștere.

De asemenea, raportul a mai constatat că mortalitatea infantilă, deși în general scăzută în regiune, variază foarte mult între țări și aproape 76.000 de copii mor în fiecare an înainte de vârsta de cinci ani, de obicei din cauza complicațiilor la naștere prematură, asfixie la naștere, anomalii cardiace congenitale, infecții ale căilor respiratorii inferioare, sepsis neonatal sau alte infecții.

În plus, ratele de vaccinare de rutină stagnează, ceea ce duce la o reapariție a bolilor care pot fi prevenite. De exemplu, cazurile de rujeolă din 41 de țări membre ale OMS Europa au înregistrat o creștere de 30 de ori în 2023, comparativ cu anul precedent, cu 58.000 de cazuri de rujeolă.

Sănătatea mintală precară este, de asemenea, o tendință în creștere în rândul copiilor și adolescenților. Unul din cinci adolescenți din regiune se confruntă cu o afecțiune mintală, sinuciderea fiind principala cauză de deces în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani. Hărțuirea cibernetică a devenit, de asemenea, o preocupare semnificativă, afectând 15% dintre adolescenți.

Stilul de viață nesănătos este, de asemenea, o tendință îngrijorătoare, potrivit raportului, cu aproape unul din trei copii de vârstă școlară supraponderali și unul din opt trăind cu obezitate. Și aproximativ 11% dintre adolescenți au folosit o anumită formă de produse din tutun în 2022, inclusiv țigările electronice.

Raportul arată „legăturile de sănătate de-a lungul întregului ciclu de viață”, a spus Kluge. „Un copil sănătos are mai multe șanse să devină un adolescent sănătos, un adult sănătos și o persoană în vârstă sănătoasă. Acest lucru este foarte important, deoarece, pentru prima dată, există mai multe persoane cu vârsta peste 65 de ani decât sub 15 ani în Regiunea Europeană.”

