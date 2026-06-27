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„Evitaţi expunerea prelungită la soare și consumul de alcool.” Recomandările INSP în perioada de caniculă

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femeie se racoreste la ventilator
Meteorologii spun că vremea va fi mai caldă decât de obicei. Foto: Profimedia
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Căldura excesivă reprezintă un pericol pentru mediu şi sănătate, stresul termic fiind cauza principală a deceselor cauzate de vreme, acesta putând exacerba bolile cardiovasculare, diabetul, afecţiunile mintale, astmul şi creşte riscul de accidente şi transmitere a unor boli infecţioase. Institutul Naţional de Sănătate Publică a transmis vineri mai multe recomandări în contextul perioadei caniculare.

Specialiştii atrag atenția că insolaţia este o urgenţă medicală.

"Vulnerabilitatea la căldură este determinată atât de factori fiziologici, cum ar fi vârsta (bătrânii, sugarii şi copiii) şi starea de sănătate (prezenţa afecţiunilor cronice), cât şi de factori de expunere, cum ar fi ocupaţia (de exemplu: lucrul în aer liber sau în zone fără ventilaţie sau aer condiţionat) şi condiţiile socio-economice (de exemplu: persoane fără adăpost, locuinţe construite inadecvat, fără posibilitate de a răci încăperile)", se arată în informare.

INSP recomandă evitarea, pe cât posibil, a expunerii prelungite şi directe la soare în intervalul orar 11.00 - 18.00 şi utilizarea cremelor de protecţie pe zonele corpului expuse razelor solare, evitarea activităţilor de exterior care necesită un consum mare de energie.

"Staţi la umbră. Nu uitaţi că temperaturile percepute la soare pot fi cu 10-15 grade mai mari. Petreceţi 2-3 ore în timpul zilei într-un loc răcoros. Rămâneţi informaţi cu avertismentele oficiale privind perioadele de caniculă. Păstraţi legătura cu vecinii, rudele, cunoştinţele care sunt în vârstă sau care au probleme de sănătate, interesându-vă de starea lor de sănătate. Păstraţi locuinţa răcoroasă. Păstraţi ferestrele închise în perioada în care temperatura exterioară este superioară celei din locuinţă şi acoperiţi-le cu jaluzele sau obloane pentru a bloca lumina directă a soarelui. Folosiţi aerul din timpul nopţii pentru a vă răcori casa, deschizând ferestrele după lăsarea întunericului, când temperatura exterioară este mai mică decât temperatura interioară. Opriţi cât mai multe dintre aparatele electrocasnice din locuinţă, dacă nu aveţi nevoie de acestea", sunt alte recomandări ale INSP.

Specialiştii recomandă utilizarea ventilatoarelor electrice numai când temperaturile sunt sub 40 grade, întrucât la temperaturi peste 40 grade ventilatoarele vor încălzi corpul.

"Evitaţi supra-încălzirea corpului şi deshidratarea. Folosiţi îmbrăcăminte uşoară, lejeră şi amplă, din fibre naturale, pe cât posibil de culori deschise, purtaţi pălării de soare şi ochelari de protecţie solară atunci când faceţi deplasări în exterior. Reduceţi temperatura corpului prin efectuarea de duşuri sau îmbăiere cu apă răcoritoare. Udaţi pielea folosind un prosop umed, spray sau îmbrăcăminte udă uşoară. Beţi apă în mod regulat, fără a aştepta să apară senzaţia de sete pentru a vă hidrata adecvat (1 cană de apă pe oră şi cel puţin 2-3 litri pe zi). (...) Protejaţi sugarii şi copiii. Nu acoperiţi niciodată un cărucior pentru copii cu ţesătură uscată - acest lucru creşte temperatura în interiorul căruciorului. Evitaţi consumului de alcool (inclusiv bere sau vin) deoarece acesta favorizează deshidratarea şi diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii. Evitaţi băuturile care au conţinut ridicat de cofeină (cafea, ceai, cola, energizante) sau de zahăr (sucuri răcoritoare carbogazoase). Evitaţi alimentele fierbinţi şi pe cele greu digerabile", mai recomandă INSP.

Specialiştii susţin creşterea consumului de legume şi fructe proaspete cu un conţinut ridicat de apă, precum castraveţii şi roşiile, pepenele galben, pepenele roşu, prunele.

"Nu lăsaţi niciodată copiii sau animale în vehicule parcate pentru o perioadă de timp, deoarece temperaturile pot deveni rapid periculos de ridicate", este altă atenţionare a INSP.

Potrivit sursei citate, copiii cu vârsta sub 6 luni nu ar trebui expuşi la lumina directă a soarelui, iar îmbrăcămintea de protecţie uşoară şi lejeră trebuie să acopere braţele şi picioarele copilului.

"Protejaţi întotdeauna capul, faţa, urechile şi gâtul copilului cu o pălărie cu boruri largi. Puteţi utiliza ochelari de soare cu protecţie UVA/UVB pentru bebeluşi. Evitaţi plimbările în intervalul orar 11.00-18.00 şi pentru plimbare alegeţi zonele cu umbră", arată INSP.

Editor : A.P.

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