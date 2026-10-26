Examinarea avansată care arată cât de extinsă este o boală gravă a bărbaților

Pentru stadializarea unui cancer de prostată sau pentru restadializarea bolii, atunci când există suspiciunea unei recidive după tratament, medicul urolog sau oncolog poate recomanda, în unele cazuri, examenul PET-CT PSMA.

Investigația implică o scanare PET-CT, realizată după administrarea intravenoasă a unui radiotrasor special, care se leagă de PSMA exprimat pe suprafața celulelor. Antigenul membranar specific prostatic - PSMA - este o proteină prezentă în țesutul prostatic, care poate fi supraexprimată pe celulele din cancerul de prostată. Această proteină devine astfel o „țintă” moleculară. Radiotrasorul se acumulează în zonele în care există celule care exprimă PSMA, ceea ce permite identificarea imagistică a unor leziuni PSMA-pozitive și poate contribui la evidențierea metastazelor.

Este important de menționat că rezultatele examinării PET-CT PSMA sunt interpretate de medic în context clinic, pentru că PSMA nu este exprimat exclusiv de celulele cancerului de prostată, iar captarea radiotrasorului poate apărea și în unele țesuturi normale sau în alte afecțiuni.

Examinarea este recomandată de medic, iar rezultatele sunt interpretate împreună cu rezultatele altor investigații imagistice și de laborator, atunci când informațiile suplimentare pot contribui la stabilirea conduitei terapeutice. Rezultatele pot contribui, în anumite situații, la planificarea tratamentului, inclusiv a radioterapiei, sau la evaluarea pacienților pentru terapia PSMA cu lutețiu-177.

Planul terapeutic este individualizat în funcție de stadiul și caracteristicile bolii, rezultatele investigațiilor și particularitățile pacientului. Monitorizarea este, de asemenea, importantă și poate include măsurarea periodică a nivelului PSA și, atunci când medicul consideră necesar, investigații imagistice pentru evaluarea evoluției bolii și a răspunsului la tratament.

În prezent, pacienții români care primesc recomandare pentru PET-CT PSMA pot efectua în țară această investigație avansată, examinarea fiind introdusă în premieră pentru România la Centrul Oncologic SANADOR. Disponibilitatea investigației în România simplifică accesul pacienților la această examinare, fără necesitatea deplasării în străinătate.

În plus, la Centrul Oncologic SANADOR, pacienții au acces și la alte investigații avansate, după caz, și beneficiază de tratament pentru cancer prin abordare multimodală integrată, în funcție de indicația stabilită de Tumor Board. Pacienții eligibili pot beneficia inclusiv de terapia PSMA cu lutețiu-177, introdusă în premieră pentru România la Centrul Oncologic SANADOR.

Editor : A.D.V.