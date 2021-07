Dacă vi s-a întâmplat vreodată ca atunci când se schimbă vremea sau când sunt fenomene meteo extreme să va simțiți rău sau afecțiunile pe care le aveți deja să se accentueze, nu este nimic neobișnuit. Sunt studii care dovedesc tocmai legătura dintre vreme și efectele ei asupra corpului nostru. Un astfel de studiu a fost făcut de profesorul David Schultz, de la Universitatea din Manchester.

Profesorul Schultz este specialist în probleme de climă și mediu, iar cercetările sale din ultima perioada subliniază tocmai diferitele aspecte în privința schimbarilor climatice. El a explicat într-un interviu pentru Digi24 ce și-a propus studiul intitulat „Stă să plouă cu durere”.

Teodora Tompea: Vă mulțumesc mult pentru acest interviu, este o onoare să discut cu dumneavoastră despre un subiect foarte interesant: legătura dintre starea vremii și durere. Care este această legătură? Pentru că în țara noastră, de exemplu, nu vorbim prea mult despre asta.

David Schultz, profestor Universitatea Manchester: De mulți ani, oamenii care suferă de dureri cronice simt o schimbare a intensității durerii în funcție de starea vremii. Nu este o părere neobișnuită, pentru că mai multe studii efectuate pe oameni care suferă de astfel de dureri cronice au dezvăluit că aproximativ 75% din oameni cred că vremea le influențează intensitatea durerii.

În trecut, au existat multe cercetări privind acest aspect. Adesea, problema este că aceste studii sunt realizate pe un număr redus de indivizi și este dificil de stabilit cu exactitate ceea ce noi numim „puterea statistică”, cât de puternic este acest efect. Așa că ceea ce noi ne-am dorit să facem în proiectul denumit „Stă să plouă cu durere” a fost să răspundem la această întrebare folosind un număr mare de subiecți.

Am adunat informații nu doar în ceea ce privește vremea, ci și în privința stării lor în afara durerii. De exemplu, dacă au dormit bine noaptea, cât efort fizic au depus în ziua precedentă, care este starea lor de spirit... Adunând toate aceste informații cu ajutorul unei aplicații instalate pe telefon, am putea avea un set complet de informații și am putea răspunde pentru totdeauna la întrebarea dacă există o legătură între starea vremii și durere.

- Câți oameni sunt implicați în acest proiect, câte persoane participă la studiu și de ce boli suferă?

- Tipurile de dureri de care suferă oamenii implicați în studiu sunt în principal legate de artrită. Am avut acces la grupuri de pacienți care aveau deja această boală, așa că aceștia au fost cei mai indicați să participe la studiu. 13.000 de oameni au descărcat aplicația noastră, iar după ce am adunat informații și am început să primim date din partea persoanelor respective, am putut folosi în studiul nostru aproximativ 10.000 de oameni.

Vremea influențează și somnul?

- Ați vorbit, de asemenea, despre cum dorm oamenii și modul în care starea vremii le influențează somnul, care sunt concluziile în această privință? Pentru că mulți dintre noi spun că nu dorm bine iarna sau toamna. De ce se întâmplă asta?

- Am simțit că este important să adunăm toate aceste informații, nu doar legate de durere, ci și de felul în care au dormit, starea lor mentală (dacă se simt fericiți sau deprimați), intensitatea efortului fizic, timpul petrecut în aer liber. În acest fel, ne putem filtra răspunsurile.

De exemplu, dacă cineva a avut o zi activă, acest lucru poate explica intensitatea durerii. Odată ce avem aceste informații, putem elimina celelalte efecte asupra intensității durerii, ca să ne concentrăm în schimb asupra efectelor pe care le are starea vremii. Desigur, efectul pe care îl are vremea va fi mult mai redus față de cel provocat de efortul fizic sau starea de spirit.

Schimbarea climei, un fenomen care nu se va limita doar la topirea ghețarilor

- Se poate spune că intensitatea durerii va fi mai mare pe viitor, că va fi influențată de schimbările climatice? Vorbim des despre efectele acestor schimbări în întreaga lume...

- Scopul nostru este să folosim aceste informații ca să elaborăm un fel de instrument de prognoză pe care oamenii să îl poate consulta, să fie pregătiți dacă vremea se schimbă în zilele următoare. De exemplu, dacă cineva știe că starea vremii îi influențează intensitatea durerii, poate calcula câtă activitate fizică va depune ca să suporte mai bine durerea. Acesta este scopul final al cercetării, efectele schimbărilor climatice nu reprezintă neapărat un aspect aici, pentru că studiul se referă la durerea de zi cu zi, nu la schimbări care ar putea apărea de-a lungul mai multor ani.

- Cum credeți că va arăta vremea în viitor, ținând cont că vorbim mult în această perioadă despre ceea ce se întâmplă pe planeta noastră?

- Cu siguranță că starea vremii se va schimba în diverse zone de pe glob, cele mai importante schimbări vor avea loc în zona arctică din cauza topirii ghețurilor, dar cu siguranță vom vedea reacții în lanț în privința vremii din Europa, America de Nord, Asia. Există multe discuții între oamenii de știință privind intensitatea acelor efecte, dar știm cu siguranță că vor fi unele schimbări. Nu se poate ca totul să se oprească la topirea ghețurilor și acest lucru să nu afecteze și restul regiunilor.

- Putem face ceva în privința asta sau nu stă în puterea noastră să schimbăm lucrurile?

- Deja am eliberat în atmosferă o cantitate mare de dioxid de carbon și am afectat în multe moduri mediul înconjurător, sunt lucruri pe care nu le putem în schimba pe termen scurt sau mediu. Dar orice încercare de a reduce gazele cu efect de seră, inclusiv dioxidul de carbon și metanul, va avea un efect pozitiv asupra mediului înconjurător.