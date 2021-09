Experiment Digi24: Care sunt slăbiciunile certificatului COVID și ce riscă persoanele care trișează

Ultimele măsuri de restricție decise de către autorități scot la iveală o serie de lacune, de care ar putea beneficia persoanele nevaccinate. Un experiment făcut cu camera ascunsă de către un reporter Digi24 a demonstrat faptul că o persoană nevaccinată se poate folosi foarte ușor de certificatul digital COVID al unei cunoștințe, pentru a intra în restaurante. Asta, deoarece paznicii din mall-uri și chelnerii din restaurante nu pot verifica dacă persoana care arată un certificat COVID este adevăratul proprietar al acestuia. Autoritățile cer persoanelor nevaccinate să nu folosească certificatele altor persoane, deoarece riscă amendă și dosar penal.

În orașele care au intrat în scenariul roșu, persoanele care vor să mânânce într-un restaurant trebuie să prezinte un certificat COVID. Aceste documente nu au o poză a proprietarului și nici CNP-ul acestuia. Pur și simplu, paznicii sau chelnerii scanează un cod QR, fără să poată verifica adevărata identitate a celui care arată respectivul certificat. Jurnalistul Digi24 George Lăcătuș a verificat, cu camera ascunsă, dacă poți intra într-un restaurant dintr-un mall cu certificatul altei persoane. A cerut certificatul unui prieten și a mers să vadă ce se întâmplă.

Camera ascunsă, discuție reporter – paznic la mall:

- Bună ziua. Dacă vreau să mănânc aici, care e procedura?

- Aveți certificatul ăla cu QR?

- Îl am descărcat pe telefon.

- E ok. Dacă îl aveți și vă apare verde aici, pe ecran... Ia, încercați, să vedem!

- Să vi-l arăt pe aplicație? Stați așa! Ăsta e codul meu.

- E ok, sunteți pe verde, puteți intra să mâncați.

După ce n-am întâmpinat nicio problemă, am repetat experimentul într-un alt mall.

Camera ascunsă, discuție reporter – paznic la mall:

- Trebuie să aveți vaccinul făcut.

- Am vaccinul făcut și aplicația aceea...

- Eu vă spun dacă intrați sau nu. Avem noi o aplicație. Trebuie să vă apară un pătrat negru așa...

- Uitați, ăsta e!

- Perfect. Imediat, acum vă spun. Da, puteți să intrați. Uitați, vă puteți vedea numele aici. Nu-i nicio problemă.

A treia oară am încercat într-un restaurant din Centrul Vechi al Capitalei.

Camera ascunsă, discuție reporter – chelner:

- Aveți certificat digital?

- Cum?

- Green Pass.

- Da.

- Să-l scanăm, vă rog! E în regulă.

- E ok?

- Perfect.

Raed Arafat: Cine prezintă certificate false își asumă responsabilitatea clar de un dosar penal

Reprezentanții celor trei locații au fost anunțați ulterior despre experimentul făcut cu camera ascunsă, dar aceștia nu au dorit să ne ofere un punct de vedere oficial. S-au limitat să ne spună, neoficial, că legea nu permite paznicilor și chelnerilor să verifice identitatea celui care prezintă certificatul COVID. Autoritățile cer persoanelor nevaccinate să nu se folosească de certificatele care nu le aparțin, deoarece riscă dosar penal.

Raed Arafat, secretar de stat MAI, șeful DSU, la 24 septembrie 2021: Dacă te duci cu certificatul tău românesc de vaccinare și îl arăți, este bine. Dacă arăți unul fals și se prinde, este deja o problemă majoră penală, pentru că este prezentare de acte false. Dacă se face un control și vine cineva de la un organ de control, el va cere probabil și buletinul, să le compare. Cine prezintă certificate false își asumă responsabilitatea clar de un dosar penal.

Pe lângă dosar penal, cei care folosesc certificatele altor persoane pot fi amendați și cu 2.000 de lei.

Comisar-șef Georgian Drăgan, director de cabinet al Inspectorului General al Poliției Române: Poliția Română recomandă tuturor persoanelor să prezinte certificate verzi valabile, care să le aparțină, pentru a evita eventuale neplăceri, atât în ceea ce privește măsurile contravenționale sau penale care se pot dispune în aceste situații, și bineînțeles pentru a evita răspândirea virusului SARS-CoV-2.

Reporterul care a făcut acest experiment cu camera ascunsă este vaccinat. Digi24 a dorit să atragă atenția asupra lacunelor din lege, de care ar putea beneficia persoanele nevaccinate.

