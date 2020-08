Experimentul Digi24 cu telefoanele DSP, episodul 2. În cât timp se răspunde acum la apel, după detașările anunțate de Tătaru

După ce vineri am așteptat o jumătate de oră să ne răspundă cineva de la call center-ul Direcției de Sănătate Publică din București pus la dispoziția bolnavilor sau suspecților de COVID-19, astăzi am reluat acest experiment. Și nu ne-am oprit aici. Am sunat și la Direcțiile de Sănătate Publică din Argeș și Prahova. Jurnalistul Digi24 Mădălina Chițu a sunat pe numerele de telefon disponibile la care putem afla nu doar informații despre noul coronavirus, ci putem anunța și dacă am intrat în contact cu un bolnav.

Mădălina Chițu, jurnalist Digi 24: Astăzi, Ministerul Sănătății a detașat la nivelul direcțiilor de Sănătate Publică din mai multe județe din țară aproape 1.000 de asistenți medicali, dintre care 90 numai în Capitală. Ei vor ajuta la realizarea anchetelor epidemiologice și vor răspunde și la telefon. Ca să vedem cât de repede răspund de această dată cei de la direcția de Sănătate Publică îi vom suna și vom vedea ce se întâmplă.

Robot: Ați sunat la Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București. Pentru informații de interes public, privind COVID-19 sunați la următoarele numere de telefon. 021. 642....

Ni s-au dat 7 numere de telefon la care putem afla informații. Astfel că vom începe să sunăm la ele.

Reprezentant DSP București: Bună ziua. Call center DSP.

Reporter: Bună ziua. Numele meu este Mădălina Chițu, sunt jurnalist la Digi 24. Nu vă rețin foarte mult. V-am sunat pentru a vă întreba dacă acum de când la dumneavoastră, la Direcția de Sănătate Publică, au fost detașați 90 de asistenți medicali, reușiți să faceți față mai ușor solicitărilor?

Reprezentant DSP București: Sună liniile încontinuu, în continuu sună.

Reporter: Câți angajați sunteți acum în biroul respectiv?

Reprezentant DSP București: Haideți să vă dau numărul de telefon că nu pot să vă răspund eu. Da. 021...

Nu doar Direcția de Sănătate Publică din București a fost cea extrem de aglomerată în ultima perioadă, ci și direcția de Sănătate Publică Argeș. Sunăm și aici să vedem în cât timp ni se răspunde.

Acum este ora 6 seara. Să vedem în cât timp vom reuși să dăm de cei de la Direcția de Sănătate Publică Argeș.

După 5 minute și 5 apeluri răspune cineva.

Reprezentant DSP Argeș: Alo.

Reporter: Bună ziua. Mădălina Chițu de la Digi 24. Nu vă rețin mult pentru că nu doresc să țin această linie ocupată.

Reprezentant DSP Argeș: Aici suntem doar personal de la DSP. Aici la noi la sediul ISU, noi suntem la sediul ISU și răspundem la aceste telefoane dar în limita posibilităților. Avem 3 telefoane. Acum când vorbesc cu dumneavoastră deja am un apel în așteptare.

Reporter: Vă mulțumesc foarte mult, numai bine, sănătate!

Cei de la Direcția de Sănătate Publică Argeș au fost destul de prompți, ne-au răspuns în câteva minute. Încercăm și la Direcția de Sănătate din Prahova.

După 3 minute și 4 apeluri răspune cineva.

Reprezentant DSP Prahova: Alo. Bună ziuaDSP-ul! Mă străduiam să vă sun de pe telefonul celălalt. Ia, spuneți, vă ascult.

Reporter: Bună ziua! Mădălina Chițu de la Digi 24 vă deranjează. Nu vă rețin foarte mult timp. Voiam să vă întreb atât. Cum vă descurcați în această perioadă?

Reprezentant DSP Prahova: O să vă rog să luați legătura cu purtătorul de cuvânt. Am foarte multe apeluri în așteptare și de aceea nu am putut nici la dumneavoastră să vă răspund.

Reporter: Dumneavoastră mai rezistați? Uman vorbind? Mai puteți?

Reprezentant DSP Prahova: Trebuie să putem, că altfel nu se mai poate.

Editor web: Liviu Cojan