Sute de mii de români care locuiesc în mediul rural nu au acces la medicamente și tratament, pentru că nu au nici măcar o farmacie în localitate. Potrivit unui studiu recent, în 486 de comune nu există nicio farmacie. În schimb, cei care locuiesc la oraș sunt uimiți de numărul mare de farmacii care au apărut în ultimii ani.

În România sunt sute de localități care nu au nici măcar o farmacie. Oamenii sunt nevoiți să meargă kilometri întregi pe jos pentru un medicament.

„N-avem! Mă duc ușor cu ciomagul în mână la Bălăcița. Pe jos, cu cine să mă duc?! Mai mult de o oră fac, că merg încet, că mă dor picioarele”, mărturisește o localnică din Pătulele, județul Mehedinți.

„Mai este câte unul cu căruța, cu mașina. Plătesc”, mărturisește un localnic.

„Eu sunt bătrână, dar plătesc pe altul care e tânăr și îmi aduce pastilele”, completează o altă localnică.

Alt județ, altă comună, aceeași situație. De multe ori, localnicii apelează la mila altora, ca să-i ducă cu mașina până la cea mai apropiată farmacie, sau chiar se întorc la leacurile băbești.

„În Dodești, ca în multe alte comune din județul Vaslui, nu există o farmacie de unde oamenii să își poată cumpăra medicamente. În caz de urgență, localnicii merg la Bârlad, la 30 de kilometri distanță”, transmite jurnalistul Digi24, Ligia Pricopi.

„E cheltuială pe drum. E 50 de lei dus-întors, dar trebuie. Fără medicamente, nu se poate! Astea ne mai țin în viaţă”, spune o localnică.

„Mai facem și un ceai, mai dăm cu unguent. Știți, am tușit... Am făcut ceai, dar mi-e teamă să dau la un copil”, mărturisește o altă femeie din localitate.

„Ne rugăm și noi de unul, de altul, ca să putem să luăm un medicament, ceva”, spune cineva.

„Tot timpul am în casă medicamente de răceală, medicamente de durere de cap, de măsele”, susține altcineva.

În schimb, în orașele mari, farmaciile sunt una lângă alta.

„Suntem în Sectorul 4, București, pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu. Ne-au sărit în ochi mai multe farmacii aflate la parterul unui bloc. Vedeți în spate prima farmacie și imediat lângă, lipită, o a doua farmacie. Și la doar câțiva pași distanță am găsit și a treia farmacie”, transmite jurnalistul Digi24, Andreea Crăciunescu.

„Sunt foarte, foarte multe! Ei știu că aici fac mai mulți bani. Acolo pensiile sunt mult mai mici, alții nu au pensii deloc”, spune o altă femeie.

Specialiștii atrag atenția că situația paradoxală scade și mai mult calitatea vieții pentru cei care locuiesc în mediul rural, dar avertizează și asupra altor pericole.

„Pot să apeleze la preluarea unor medicamente fie expirate, fie de pe rețetele altor persoane și, nu în ultimul rând, faptul că se pot întoarce la tot felul de leacuri băbești, care nu au un fundament științific”, atrage atenția Ioana Sanda Stancel, expert management sănătate publică.

Potrivit unui studiu publicat recent de HartaFarmacii.ro, în 486 de comune din România nu există nicio farmacie.

Editor : Izabela Zaharia