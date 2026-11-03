Federatia Sanitas îi cere lui Manole soluţii pentru creşterea veniturilor angajaţilor din sănătate şi asistenţă socială în 2027

Federatia Sanitas îi solicită ministrului Muncii, Florin Manole, găsirea unor soluţii pentru creşterea veniturilor angajaţilor din Sănătate şi Asistenţă socială în 2027 şi „negocieri reale” pentru o nouă lege a salarizării, dar anularea restricţiilor impuse în timpul Guvernului Bolojan. Cele două sisteme au nevoie de personal suficient, de finanţare adecvată şi de condiţii care să permită furnizarea unor servicii publice de calitate, spun sindicaliștii.

Reprezentanţii Federaţiei Sanitas s-au întâlnit, marţi, cu Florin Manole, ministrul Muncii, şi cu secretarul de stat Ciprian Văcaru pentru a discuta principalele probleme care afectează angajaţii din Sănătate şi Asistenţă socială.

„Mesajul Sanitas a fost clar: cele două sisteme nu mai pot funcţiona prin amânarea problemelor şi acumularea dezechilibrelor. Este nevoie atât de soluţii imediate, cât şi de decizii care să ofere predictibilitate”, arată federaţia, într-un comunicat de presă citat de News.ro.

Astfel, sindicaliştii au solicitat o nouă lege a salarizării, „corectă, echitabilă şi construită prin negocieri reale cu partenerii sociali”.

„Viitoarea lege trebuie să pornească de la realităţile din Sănătate şi Asistenţă socială, de la responsabilitatea şi complexitatea muncii şi de la necesitatea eliminării inechităţilor salariale. Sanitas solicită un proces real de negociere între partenerii sociali, nu o simplă consultare formală asupra unor decizii deja luate”, afirmă aceştia.

Totodată, Sanitas a cerut identificarea, pentru anul 2027, a unor soluţii reale de creştere a veniturilor angajaţilor din Sănătate şi Asistenţă socială.

„Până la negocierea şi adoptarea unei noi legi, Sanitas solicită Guvernului să prezinte o evaluare concretă a impactului bugetar pe care îl presupune aplicarea integrală a Legii-cadru nr. 153/2017. Considerăm că orice discuţie corectă despre viitoarea salarizare trebuie să pornească de la cifre reale şi de la obligaţiile salariale rămase neîndeplinite. Soluţiile identificate trebuie să corecteze inechităţile şi să permită recuperarea drepturilor salariale prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017, dar neacordate ca urmare a aplicării incomplete a acesteia, astfel încât să ofere o perspectivă salarială echitabilă tuturor categoriilor profesionale din cele două sisteme”, scrie în comunicat.

O altă solicitate s-a referit la asigurarea finanţării necesare pentru funcţionarea sistemului de Asistenţă socială. Reprezentanţii Sanitas au cerut asigurarea resurselor financiare care să permită funcţionarea sistemului până la sfârşitul anului 2026, precum şi construirea pentru 2027 a unui mecanism de finanţare corect, predictibil şi suficient, arătând că serviciile sociale nu pot funcţiona permanent sub presiunea lipsei banilor, iar angajaţii nu pot fi transformaţi, an de an, în victimele subfinanţării.

Totodată, Sanitas a cerut anularea restricţiilor impuse pe parcursul anului 2026 prin ordonanţele adoptate de Guvernul Bolojan.

„Federaţia Sanitas solicită eliminarea măsurilor restrictive care afectează funcţionarea Sănătăţii şi Asistenţei sociale, personalul şi drepturile angajaţilor. Cele două sisteme au nevoie de personal suficient, de finanţare adecvată şi de condiţii care să permită furnizarea unor servicii publice de calitate. Aşteptăm ca dialogul de astăzi să continue prin identificarea şi asumarea, în perioada următoare, a soluţiilor necesare. Pentru noi, anul 2027 nu poate fi încă un an al amânărilor. Problemele salariale trebuie corectate. Sănătatea şi asistenţa socială trebuie finanţate corespunzător. Restricţiile care blochează funcţionarea celor două sisteme trebuie eliminate”, mai scrie în comunicat.

Editor : M.B.