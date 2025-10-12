Live TV

Femeile au un risc genetic mai mare de a dezvolta depresie decât bărbații, confirmă un nou studiu

woman with depression
Rezultatele au arătat și corelații genetice mai puternice la femei între depresie și trăsături metabolice. Sursa foto: Profimedia Images
Cauze multiple: de la factori biologici la experiențe de viață Un pas înainte în cercetarea depresiei la femei și bărbați

Femeile poartă un risc genetic mai ridicat de a dezvolta depresie, potrivit unui nou studiu publicat în revista Nature Communications. Cercetătorii australieni au identificat 16 variante genetice asociate depresiei la femei, față de doar 8 la bărbați.

Cercetarea, descrisă drept cel mai amplu studiu genetic de până acum privind diferențele dintre sexe în depresia majoră, a identificat 16 variante genetice legate de depresie la femei și doar opt la bărbați. Studiul, condus de Institutul de Cercetare Medicală QIMR Berghofer din Australia, a arătat că o mare parte dintre aceste variante sunt comune ambelor sexe, însă există un „risc genetic mai accentuat la femei, posibil datorat unor variante specifice sexului feminin”, scrie The Guardian.

„Știm deja că femeile sunt de două ori mai predispuse să sufere de depresie de-a lungul vieții, comparativ cu bărbații”, a declarat dr. Brittany Mitchell, cercetător principal în cadrul laboratorului de epidemiologie genetică al QIMR Berghofer. „Și mai știm că depresia arată foarte diferit de la o persoană la alta. Până acum, nu a existat o cercetare consecventă care să explice de ce depresia afectează femeile și bărbații diferit, inclusiv rolul posibil al geneticii”.

Cauze multiple: de la factori biologici la experiențe de viață

Autorii studiului menționează că diferențele de incidență a depresiei între femei și bărbați pot fi explicate prin factori comportamentali, de mediu și biologici. Printre acestea se numără tendința bărbaților de a solicita mai rar ajutor specializat, ceea ce duce la subdiagnosticare, precum și expunerea mai frecventă a femeilor la abuzuri sexuale sau violență interpersonală.

Cercetătorii subliniază că aceste elemente „evidențiază nevoia unei abordări multifactoriale în înțelegerea mecanismelor depresiei”, dar adaugă că „un factor cheie ar putea fi diferențele genetice dintre sexe”.

Echipa a analizat ADN-ul a cinci cohorte internaționale din Australia, Țările de Jos, Statele Unite și două din Regatul Unit incluzând:

  • 130.471 de femei și 64.805 de bărbați diagnosticați cu depresie majoră;
  • 159.521 de femei și 132.185 de bărbați fără diagnostic de depresie.

Rezultatele au arătat și corelații genetice mai puternice la femei între depresie și trăsături metabolice, cum ar fi indicele de masă corporală (IMC) și sindromul metabolic, comparativ cu bărbații.

Un pas înainte în cercetarea depresiei la femei și bărbați

„Aceste diferențe genetice pot explica de ce femeile cu depresie experimentează mai des simptome metabolice, precum variații de greutate sau modificări ale nivelului de energie”, a explicat dr. Jodi Thomas, coordonatorul principal al cercetării.

Autorii recunosc că studiul a inclus de două ori mai multe femei decât bărbați și că toate datele provin din populații de origine europeană, ceea ce limitează aplicabilitatea concluziilor pentru alte grupuri etnice.

Profesorul Philip Mitchell, de la Școala de Medicină Clinică a Universității New South Wales, care nu a fost implicat în cercetare, a subliniat importanța descoperirilor: „De mult timp se discută de ce depresia este mai frecventă la femei decât la bărbați, majoritatea studiilor raportând un risc de 2-3 ori mai mare pentru femei. Cele mai populare teorii au vizat factori sociali și psihologici, de exemplu, rolul femeii în îngrijirea familiei versus rolul de întreținător financiar al bărbatului sau vulnerabilități de personalitate.”

„Acest studiu genetic amplu oferă dovezi solide că diferențele de incidență a depresiei ar putea fi determinate de factori genetici, având în vedere identificarea mai multor regiuni de risc în genomul feminin decât în cel masculin, cu o suprapunere redusă între cele două”, a adăugat Mitchell. „Pe măsură ce vom înțelege mai bine sistemele biologice codificate de aceste regiuni genetice, ar putea deveni posibilă dezvoltarea unor terapii farmacologice adaptate sexului pacientului.”

