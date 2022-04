Fetița cu hepatită a fost operată. Tânărul de 17 ani de la care a primit transplantul de ficat a salvat încă patru vieți

Fetița de 5 ani diagnosticată cu hepatită a fost operată sâmbătă la Institutul Fundeni din Capitală. A primit ficatul de la un adolescent de 17 ani, nu de la mamă, din cauza bolii ereditare de care suferă. Medicii sunt optimiști, iar acum starea copilei este stabilă.

Donatorul, tânărul de 17 ani care era în moarte cerebrală după ce suferise un politraumatism cranian, a salvat încă patru vieți în afară de cea a fetiței. Inima lui, de pildă, a ajuns la o tânără de 16 ani din Giurgiu, care suferea de insuficiență cardiacă în stadiu avansat. Transplantul a avut loc la Clinica de Chirurgie Cardiovasculară din Târgu Mureș. A fost primul transplant cardiac efectuat anul acesta la unitatea medicală din Târgu Mureș. Specialiștii clinicii au prelevat anterior inima tânărului la Spitalul din Sfântul Gheorghe.

Părinții Rebecăi, fetița de 5 ani care a făcut transplantul de ficat la Institutul Fundeni, au povestit pentru Digi24 cum a debutat boala Wilson cu care a fost într-un final diagnosticată, dar și cum au primit vestea că este nevoie de un transplant.

„Dintr-odată a prezentat dureri abdominale, urina mai închisă la culoare, a vomat o dată acasă. Când am ajuns la spital, în apropiere de orașul nostru, ni s-a spus că are hepatită A, a zis că o să treacă repede, se tratează, nu e nimic grav. Majoritatea copiilor o fac la vârsta asta. Nu a răspuns la tratament, starea ei s-a mai agravat pe parcurs. De ieri (vineri - n.r.) am aflat că are boala Wilson, nu știam. A zis că e ceva genetic, nu știm dacă noi o avem, urmează să ne testăm. Este foarte greu, este dureros, știind că copilul tău urmează să fie operat - și nu e o operație ușoară, este foarte grea, o recuperare foarte grea, dar cu ajutorul Domnului sper să...”, a declarat mama fetiței.

La rândul său, tatăl a mărturisit că vestea a căzut ca un trăsnet. „Greu, nu pot să vă explic în cuvinte. Încercăm să ne motivăm unul pe altul. Foarte greu. O singură persoană în România și aceea e fetița noastră. Sperăm să trecem cu bine peste, ne rugăm în fiecare zi pentru fetița noastră. Le mulțumim din suflet părinților donatorului care au făcut un lucru extraordinar. Au salvat mai multe vieți, nu doar viața fetiței noastre”, a spus tatăl Rebecăi.

Operația de transplant a început sâmbătă după-amiază la Institutul Fundeni și 10 medici au fost implicați în lupta contracronometru pentru a salva viața fetiței, timp în care părinții au așteptat pe holul spitalului cu sufletul la gură.

Fetița ajunsese într-o stare de insuficiență hepatică acută, care necesita transplant de urgență. Salvarea ei a venit de la adolescentul aflat în moarte cerebrală. Părinții lui au acceptat să-i doneze organele. Ficatul a fost împărțit în două, lobul stâng a fost primit de fetiță, iar lobul drept a ajuns la un adult.

Pe de altă parte, acest caz a scos la iveală lipsurile sistemului medical. În România încă nu există un centru acreditat pentru transplant pediatric. Directorul Agenției Naționale de Transplant, medicul Radu Zamfir, a declarat pentru Digi24 că se fac demersuri pentru ca o astfel de secție să fie deschisă la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, dar pregătirea medicală este una de lungă durată.

Cinci copii sunt în acest moment pe lista de așteptare pentru un transplant de ficat.