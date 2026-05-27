Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal

Digestia influențează direct starea de bine de zi cu zi, însă de multe ori îi acordăm atenție abia atunci când apar simptome neplăcute. Balonarea, disconfortul abdominal, senzația de greutate după masă sau tranzitul intestinal lent sunt probleme digestive frecvente, mai ales în perioadele aglomerate.

În astfel de situații, interesul pentru fibre și bacteriile bune devine considerabil mai ridicat, mai ales în rândul persoanelor care caută soluții pentru susținerea digestiei și menținerea unui tranzit intestinal normal. Deși cele două sunt adesea menționate împreună, fibrele și bacteriile bune nu sunt același lucru. Fiecare are un rol diferit în echilibrul florei intestinale, iar alegerea corectă depinde de nevoile organismului, de stilul de viață și de tipul de disconfort digestiv cu care te confrunți.

O realitate tot mai întâlnită în stilul de viață modern

Problemele digestive au devenit tot mai des întâlnite, motiv pentru care ele nu mai pot fi privite ca situații izolate. Ritmul alert al vieții, mesele luate pe fugă, alimentația dezechilibrată și consumul frecvent de produse procesate pot influența în mod direct felul în care funcționează sistemul digestiv.

La toate acestea se adaugă și stresul, care are un impact important asupra organismului, dar și sedentarismul care poate contribui la acest dezechilibru.

Tocmai de aceea, abordările moderne nu se mai concentrează doar pe ameliorarea simptomelor, ci și pe susținerea echilibrului intern.

Ce sunt fibrele și de ce sunt importante?

Fibrele sunt compuși nedigerabili care ajung în colon și servesc drept hrană pentru bacteriile benefice din intestin. Cu alte cuvinte, ele nu conțin bacterii, ci susțin dezvoltarea celor deja existente.

Un exemplu bine cunoscut este inulina, o fibră solubilă care se găsește în mod natural în plante precum rădăcina de cicoare, ceapa sau usturoiul.

Odată ajunsă în colon, inulina este fermentată de bacteriile benefice, proces în urma căruia se formează acizi grași cu lanț scurt. Acești compuși contribuie la menținerea sănătății mucoasei intestinale și pot stimula motilitatea intestinală.

Astfel, fibrele sunt asociate cu:

susținerea microbiomului intestinal;

îmbunătățirea tranzitului intestinal;

reducerea disconfortului digestiv în anumite situații.

De aceea, ele sunt recomandate frecvent, mai ales în cazul unei alimentații sărace în fibre sau dacă stilul de viață afectează echilibrul digestiv.

Ce sunt bacteriile bune și când sunt utile?

Spre deosebire de fibre, bacteriile bune sunt microorganisme vii care, administrate în cantități adecvate, pot avea beneficii pentru sănătate. Printre cele mai cunoscute sunt Lactobacillus și Bifidobacterium.

Bacteriile bune sunt recomandate în situații în care echilibrul florei intestinale este afectat. Spre exemplu, după anumite episoade digestive sau în perioadele în care organismul este supus unor factori de stres.

Totuși, alegerea unor bacterii bune nu este întotdeauna intuitivă. Eficiența acestora depinde de mai mulți factori, inclusiv de tulpina bacteriană, de dozaj și de scopul utilizării. Din acest motiv, este important să ceri sfatul unui specialist.

Care este diferența dintre fibre și bacterii bune

Deși sunt frecvent asociate, fibrele și bacteriile bune au roluri distincte în organism:

fibrele creează un mediu favorabil dezvoltării bacteriilor benefice,

bacteriile bune contribuie direct la popularea intestinului cu astfel de bacterii.

Astfel, cele două pot funcționa complementar, deoarece un microbiom echilibrat are nevoie atât de bacterii benefice, cât și de condiții favorabile pentru dezvoltarea acestora.

Din acest motiv, în studiile recente, specialiștii recomandă ca accentul să se pună pe echilibrul general al florei intestinale, nu doar pe intervențiile punctuale.

Cum poți susține un tranzit intestinal normal?

Un tranzit intestinal normal depinde, în primul rând, de obiceiurile zilnice:

alimentație echilibrată,

aport suficient de apă,

mișcare regulată și mese cât mai constante.

Dacă aceste lucruri sunt neglijate, pot apărea episoade de tranzit lent, balonare sau disconfort abdominal.

Pe lângă schimbările de stil de viață, unele suplimente alimentare pot fi integrate ca sprijin suplimentar pentru confortul digestiv. Suplimentul alimentar Prebiolax de la Benesio, de exemplu, conține lactuloză și inulină din rădăcină de cicoare, două ingrediente cu roluri diferite, dar complementare, în susținerea tranzitului intestinal și a echilibrului florei intestinale. Lactuloza contribuie la accelerarea tranzitului intestinal, în timp ce inulina este o fibră prebiotică ce servește drept hrană pentru bacteriile benefice din intestin.

Un beneficiu important al lactulozei este faptul că ajută la atragerea apei în intestin, ceea ce poate favoriza un tranzit mai ușor și o eliminare mai confortabilă. În același timp, prezența inulinei susține microbiota intestinală, adică acea comunitate de bacterii benefice implicate în buna funcționare a digestiei. Astfel, produsul nu acționează doar punctual asupra tranzitului, ci poate fi privit ca parte a unei abordări mai ample, orientate spre echilibru digestiv.

Prebiolax de la Benesio poate fi de ajutor mai ales în perioadele în care tranzitul intestinal devine lent din cauza alimentației dezechilibrate, a călătoriilor, a stresului sau a lipsei de mișcare. Totuși, este important să fie folosit conform recomandărilor de pe ambalaj și să nu înlocuiască o dietă variată. În cazul în care disconfortul digestiv persistă sau apar simptome neobișnuite, este recomandat să discuți cu un medic sau cu un farmacist.

De ce este important sfatul farmacistului?

Chiar dacă informațiile despre digestie sunt din ce în ce mai accesibile, alegerea unui produs potrivit nu este întotdeauna simplă. Fiecare organism are nevoi diferite, iar simptomele pot avea cauze variate.

În acest context, farmacistul rămâne unul dintre cei mai accesibili specialiști. Acesta poate oferi explicații clare despre diferența dintre fibre și bacteriile bune, precum și recomandări adaptate stilului de viață al fiecărei persoane.

Consilierea corectă poate face diferența între o alegere întâmplătoare și una potrivită, mai ales atunci când este vorba despre produse utilizate pentru susținerea tranzitului intestinal.

Farmacia modernă – mai mult decât un loc de achiziție

În prezent, farmacia nu mai este doar un spațiu în care se achiziționează produse, ci și un punct de informare pentru pacienți. Tot mai multe persoane caută soluții adaptate stilului lor de viață și au nevoie de îndrumare în alegerea acestora.

Rețelele farmaceutice extinse oferă acces rapid la o gamă variată de produse, dar și la servicii de consiliere. De exemplu, farmaciile Catena sunt apreciate pentru numărul mare de locații și pentru accesibilitatea serviciilor.

Prin programe de fidelitate, campanii de informare și prezență extinsă, ele contribuie la creșterea nivelului de educație în domeniul sănătății.

O alegere informată pentru sănătatea digestivă

Așadar, diferența dintre fibre și bacterii bune este esențială pentru înțelegerea modului în care funcționează digestia. Iar alegerea corectă depinde de context, de stilul de viață și de nevoile fiecărei persoane.

Produse precum Prebiolax de la Benesio se încadrează în această abordare modernă, oferind un sprijin suplimentar pentru reglarea tranzitului intestinal și menținerea confortului digestiv, atunci când sunt utilizate în mod responsabil.

Surse:

Sheng W. et al., „Immunomodulatory effects of inulin and its intestinal immune mechanisms”, Frontiers in Nutrition, 2021.

Kathryn Watson, revizuit medical de Jerlyn Jones, „Health Benefits of Inulin”, Healthline, 2023.

