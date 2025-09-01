Fii salvator. Prim ajutor după expunerea la vapori toxici

Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr. Radu Țincu, medic primar ATI Toxicologie, explică modul în care se acordă primul ajutor după expunerea la vapori toxici.

De cele mai multe ori expunerea la vapori toxici se produce după ce, prin combinarea unor substanțe, cum ar fi clorul cu detartrantul, în încăperea în care ne aflăm se degajă vapori volatili care pot irita în mod sever căile aeriene, până la producerea unor leziuni similare cu arsurile chimice.

În afara senzației de usturime, resimțită la nivelul căilor aeriene, persoanele vătămate pot dezvolta și episoade de bronhospasm, mai ales dacă vorbim de cei care suferă de astm bronșic sau anumite patologii pulmonare. În cazul celor din urmă, este nevoie de o precauție suplimentară pentru că o criză de bronhospasm netratată poate să ducă la stop respirator.

Plecând de la premisa că întotdeauna trebuie să avem grijă la reacția ce urmează combinării unor substanțe chimice utilizate în gospodărie, prima măsură pe care trebuie să o luăm după ce aerul din jurul nostru este contaminat este de a deschide larg geamurile și de a părăsi imediat incinta - odată ce oxigenul a ajuns la nivelul căilor aeriene și se restabilește fluxul normal de aer al persoanei vătămate, care, cel mai probabil își va reveni.

Dacă în urma expunerii la vapori toxici apare o reacție de tip alergic, cum se întâmplă în cazul asmaticilor, este necesar ca aceștia să-și administreze medicația de fond care să producă bronhodilatația.

Dacă după aplicarea acestor măsuri de prim ajutor situația persistă, trebuie să apelăm la 112 pentru că este posibil ca leziuni produse la nivelul căilor aeriene să necesite tratament de specialitate.

Editor : A.D.V.