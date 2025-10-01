Fii salvator. Prim ajutor în caz de colică renală

Live TV

dr Cristian Toma

Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr. Cristian Toma, medic specialist urolog, explică modul în care se acordă primul ajutor în cazul colicii renale.

 

Colica renală reprezintă o urgență medicală și, în momentul în care apare această durere bruscă, trebuie să acționăm cât mai rapid. 

Durerea se manifestă la nivelul zonei lombare. Aceasta poate iradia către anterior, deci poate să meargă către față, pe traseul ureterului și de multe ori poate să iradieze chiar și în testicule sau în zona genitală.

De cele mai multe ori, după cum se știe popular, colica renală este cauzată de așa-zisele pietre la rinichi - calcul sau litiază renală, dar pot fi provocate și alte cauze.

Colica renală reprezintă o urgență pentru că pacientul nu își găsește o poziție de liniștire. Nu e o durere care poate fi atenuată de o anumită poziție sau de un anumit remediu și atunci e indicată o examinare medicală prin care să fie descoperită cauza. 

De cele mai multe ori, poate fi confundată cu o durere de spate. În serviciul de urologie apar mulți pacienți care vin pentru dureri musculo-scheletale, de fapt, și nu pentru cele produse de colică renală.

De cele mai multe ori, în colica renală se resimte o senzație de greață, vărsături, care nu dispar la tratament obișnuit. În ceea ce privește intensitatea durerii, ea este asemănată cu cea din timpul nașterii.

Pe de altă parte, în cazul durerilor musculo-scheletale, se poată găsi o poziție de confort și cedează la terapia antiinflamatoare. De asemenea acestea se accentuează pe măsură ce facem anumite mișcări, dacă ne aplecăm sau dacă încercăm să ne ducem mâinile către membrele inferioare, mișcare de rotire, pe când în colica renală pacientul nu își găsește poziția și niciun factor declanșator.  O colică renală te poate trezi chiar violent din somn.

Este foarte important să facem diferența între cele două tipuri cauze - dacă este o chestie mecanică sau dacă e mai degrabă o durere care nu cedează la nimic

Dacă durerea resimțită nu cedează la nimic și nu regăsim o poziție de confort este recomandat să ne deplasăm către un serviciu de urgență de urologie.

