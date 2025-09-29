Live TV

Fii salvator. Prim ajutor în caz de febră

Data publicării:
Beatrice Mahler

Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr. Beatrice Mahler, medic primar pneumolog, explică modul în care se acordă primul ajutorîn caz de febră.

În primul rând, febra este o reacție de apărare a corpului împotriva unei infecții. Prin urmare, atunci când facem febră, suntem infectați, deci organismul nostru se luptă și ăsta este un lucru bun.

Până la 37,3°C, vorbim despre o temperatură normală a corpului. Atunci temperatura ajunge la 37,8 de grade Celsius, vorbim de subfebrilitate și de regulă, în aceste cazuri, medicația este suficientă.

În momentul în care temperatura corpului depășește însă 38,5°C devine necesară o intervenție pentru scăderea acesteia. Este foarte important de știut faptul că la o temperatură mai mare de 39°C, funcționarea celulelor și a creierului este extrem de afectată

Cea mai la îndemână metodă este să acoperim corpul cu comprese reci pornind de la extremitatea cefalică, adică vom așeza pe cap o compresă rece. Dacă temperatura nu scade în următoarele 10-15 minute, trecem la aplicarea comprese reci pe membrele inferioare, iar dacă după 15-20 de minute temperatura nu scade, în condițiile în care pacientul a beneficiat inclusiv de medicație, vom acoperi și zona abdominală cu o compresă rece - aorta trecând prin abdomen, există șansa ca temperatura corpului să scadă și organismul să își revină.

După 15-20 de minute, dacă temperatura nu este mai mică de 38,5, compresele se schimbă și se reia întregul procedeu.

