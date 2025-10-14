Fii salvator. Prim ajutor în caz de hematurie

Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr. Cristian Toma, medic specialist urolog, explică modul în care se acordă primul ajutor în caz de hematurie.

Hematuria reprezintă acea situație în care se constată prezența sângelui în urină.

”Se întâmplă ca destul de mulți pacienți care au această hematurie macroscopică, pe care o văd în vasul de toaletă și, pentru că nu au alte simptome asociate momentului, amână consultul urologic care reprezintă o reală urgență”, avertizează medicul specialist.

Hematuria poate fi de două tipuri:

- microscopică, descoperită în cazul efectuării unor analize de urină, nefiind vizibilă cu ochiul liber

- macroscopică, cea a cărei prezență este remarcată în vasul de toaletă.

Hematuria poate să fie însoțită de o simptomatologie de tip iritativ - usturimi, febră, frison -, cazuri în care, conform medicului, majoritatea pacienților, de regulă, caută și accesează de urgență serviciul de urologie.

În cazurile în care hematuria nu este însoțită de simptomatologie și chiar și atunci când culoarea ei este de un roșu aprins, pacienții ezită să aibă contact cu serviciul medical. Deși hematuria se poate opri de la sine, în spatele acestei manifestări se pot ascunde ascunde probleme serioase, cum ar fi diverse cancere urologice.

În momentul în care suferim o hematurie, trebuie neapărat să mergem la medic, pentru că e clar că reprezintă o urgență - hematuria trebuie investigată până la proba contrarie, până când se dovedește că nu există o cauză semnificativă.

