Fii salvator. Prim ajutor în caz de hiperglicemie

dr Anca Pantea

Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr. Anca Pantea, medic primar diabet și nutriție, explică modul în care se acordă primul ajutor în cazul unui pacient care suferă de diabet și are o criză de hiperglicemie.

Este o situație gravă. Majoritatea pacienților cu diabet știu și simt că au hiperglicemie. În primul rând, au o stare de somnolență, dureri abdominale, stare de greață, vărsătură și au un miros specific de mere acre, un miros de acetonă, mai ales atunci când această glicemie crește foarte mult, peste 300-350 mg/dL. Chiar și respirația devine mai accelerată.

Niciodată nu se va administra insulină  pacientului decât dacă acesta este conștient și poate fi asistat să-și administreze insulinp, în cazul în care o folosește deja.

Dacă este în stare de inconștiență, pacientul cu hiperglicemie va trebui mobilizat într-o parte și va trebui apelat serviciul de urgență 112, pentru că nu putem interveni fără cunoștințe medicale speciale.

