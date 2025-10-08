Fii salvator. Prim ajutor în caz de hipoglicemie

Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Conf. dr. Anca Pantea, medic primar diabet și nutriție, explică modul în care se acordă primul ajutor în caz de hipoglicemie.

cum trebuie să reacționăm în cazul în care o persoană are hipoglicemie, are diabet, dar este totuși conștientă. Mulțumesc tare mult pentru că sunteți alături de noi. În primul rând, aș vrea să explicăm cum recunoaștem că este o hipoglicemie.

Pacientul diabetic care se află în hipoglicemie, dar este totuși conștient, este un pacient de regulă agitat, este un pacient nervos, poate incoerent și prezintă transpirații reci.

Pentru determina dacă pacientul se află în stare hipoglicemică are hipoglicemie cu ajutorul unui glucometru, din sângele interstițial, înțepând vărful degetului.

Dacă glicemia este sub 70 mg/dl, paciemtiș este considerat hipoglicemie.

Îi vom oferi pacientului două pliculețe de zahăr sau un pahar de suc îndulcit, astfel încât să putem să îl ajutăm să crească nivelul glicemiei.

Așteptăm 10-15 minute de la administrare, iar dacă nivelul glicemei nu crește, mai administrăm încă o dată același tratament și apelăm serviciul de urgență 112, pentru că are nevoie de tratament de specialitate.

