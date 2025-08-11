Live TV

Fii salvator. Prim ajutor în caz de înec

Silvia Nica

Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr. Silvia Nica, medic primar de Urgență, explică modul în care se acordă primul ajutor în caz de înec.

În cazul în care persoana respectivă este conștientă, o încurajăm să tușească și să elimine apa pe care a înghițit-o și care a ajuns în căile aeriene, iar dacă suferă de hipotermie, o încălzim.  În orice caz, trebuie să se prezinte la spital pentru că este nevoie de o radiografie pulmonară și de o evaluare medicală.

Dacă persoana este inconștientă, poate fi în stop cardio-respirator. Trebuie, imediat, să-i verificăm prezența funcțiilor vitale - respirația și circulația -, dacă ele nu există, trebuie să începem manevrele de resuscitare.

Pe parcursul compresiilor toracice, cavitatea bucală a pacientului se va umple de apă la câteva secunde și e nevoie să fie întoarsă pe o parte pentru a o evacua.

Trebuie acordată o mare atenție acestor întoarceri pentru că, în special la piscină, dar și la mare, există marea probabilitate să fie afectată coloana vertebrală în zona cervicală. De aceea este necesar ca în timpul acestor mișcări coloana vertebrală cervicală să fie menținută în ax, motiv pentru care pentru a efectua aceste întoarceri este nevoie de trei persoane. una va ține coloana cervicală în ax, iar celelalte două o vor întoarce pe o parte.

