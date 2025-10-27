Fii salvator. Prim ajutor în caz de lipotimie și AVC

Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr. Silvia Nica, medic primar de urgență, ne explică cum facem diferența între un leșin, o lipotimie și un accident vascular cerebral.

Care sunt simptomele în cazul unui AVC și care sunt simptomele în cazul unei lipotimii

"Dacă după câteva secunde de la căderea unei persoane, de la lipotimie, constatăm că are o asimetrie a feței sau are globii oculari deviați într-o parte sau are mișcări neobișnuite ale globilor oculari. O rugăm să vorbească și nu poate, nu se poate exprima corect sau nu înțelege ce i se spune, nu poate să mobilizeze corect ambele mâini sau ambele picioare, mai degrabă este vorba despre un accident vascular cerebral acut. De urgență, persoana trebuie să ajungă la un spital care să-i acorde îngrijirile medicale adecvate”, explică dr. Silvia Nica.

”În cazul unei lipotimii simple, ca să spunem așa, persoana își revine complet din starea aceea de leșin, dar cu ajutorul nostru își va reveni și mai repede dacă îi vom ridica membrele inferioare, astfel încât creierul să poată fi irigat suficient. Este corect să meargă la spital pentru a se stabili cauza acestei lipotimii”, a adăugat dr. Silvia Nica.

