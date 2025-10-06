Live TV

Fii salvator. Prim ajutor în caz de lipotimie și infarct

dr silvia nica

Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr. Silvia Nica, medic primar de urgență, explică modul în care se acordă primul ajutor în caz de lipotimie și infarct.

 

În limbaj medical, pentru leșin există termenul de lipotimie.  

În cazul unui pacient care suferă un infarct acut, el prezintă și lipotimie, adică se întinde pe jos, brusc. Situația în acest caz este foarte gravă - practic, pacientul este în stop cardio respirator și, în primul rând, trebuie să verificăm imediat dacă are funcții vitale. Dacă funcțiile vitale nu sunt prezente, începem manevrele de resuscitare și apelăm serviciul de urgență 112.

În cazul în care persoana suferă doar o lipotimie, adică pur și simplu s-a întins pe jos, întrucât sângele nu-i mai alimentează corect creierul, este obligatoriu să o lăsăm culcată, să nu o ridicăm, să o punem pe scaun sau să o stropim cu apă sau să-i dăm apă cu zahăr sau niște palme, eventual. Trebuie doar să o lăsăm culcată și să-i ridicăm membrele inferioare, astfel încât sângele care este prezent la nivelul lor să se ducă spre țesutul cerebral și dă o ajute să își revină.

După ce își revine din lipotimie, trebuie să meargă la spital, pentru a stabili cauza producerii lipotimiei. 

