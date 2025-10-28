Live TV

Fii salvator. Prim ajutor în caz de septicemie

Data publicării:
dr Cristian Toma

Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr. Cristian Toma, medic specialist urolog, explică modul în care se acordă primul ajutor în caz de septicemie.

Septicemia cu punct de plecare urinar, este o situație gravă având drept cauză o afecțiune urologică precedentă, o infecție de tract urinar sau altă patologie. , poate să fie ea obstructivă.

Fie că este vorba de propria persoană, de membri ai familiei sau de apropiați starea generală de sănătate începe să se degradeze.Simptomele septicemiei: temperatură peste 38°C, febră, sau reversul medaliei, hipotermie, temperatură scăzută, sub 36°C, febră, frison, tahicardie. 

De cele mai multe ori pacienții ezită, încearcă diverse tratamente după ureche și întârzie momentul unei intervenții medicale. E crucial ca atunci când avem această simptomatologie să mergem către un serviciu de urgență. De ce? Pentru că septicemia cu punct de plecare urinar poate să evolueze spre șoc septic. Când începe să scadă și tensiunea arterială, atunci situația este mult mai greu de de corectat și de reechilibrat.

Dacă starea pacientului nu permite transport, da, sunați de urgență la 112 și o să mergeți către un serviciu de specialitate. Dacă îl puteți transporta prin mijloc propriu și pacientul e încă cooperant, n-a ajuns în acea stare de pleoștire, să-i spunem așa, putem folosi un mijloc de transport personal.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan in studioul digi24
1
Premierul Bolojan a dezvăluit că unii directori de companii și-au mărit indemnizațiile cu...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
2
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
carrefour
3
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic...
bile de la loto
4
REZULTATE LOTO - Duminică, 26 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
5
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Lamine Yamal s-a decis și îi pune banii "pe masă" Shakirei: 11 milioane de euro
Digi Sport
Lamine Yamal s-a decis și îi pune banii "pe masă" Shakirei: 11 milioane de euro
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Avertisment de la Bruxelles: România are cel mai mare deficit din UE...
photo-collage.png - 2025-07-30T112937.093
Nicușor Dan: „Stabilitatea nu se poate fără PSD”. Ce spune...
sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
Sorin Grindeanu, după ce Nicușor Dan nu a exclus să îl desemneze...
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o...
Ultimele știri
Cum justifică Trump atacurile americane asupra navelor din Caraibe și Pacific: „Submarinele nu pescuiesc”
Primar PSD din Iași, reținut după ce ar fi lovit doi copii. PNL cere demisia și excluderea lui din partid
„Vrea doar să ne scuipe”. Volodimir Zelenski exclude definitiv cedarea de teritorii către Rusia
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
fii-salvator
Fii salvator. Prim ajutor în caz de lipotimie și AVC
dr Anca Pantea
Fii salvator. Prim ajutor în caz de hipoglicemie severă
nisipasu-salvator
Fii salvator. Prim ajutor în cazul dermatitelor de contact
dr Cristian Toma
Fii salvator. Prim ajutor în caz de hematurie
dr Anca Pantea
Fii salvator. Prim ajutor în cazul piciorului diabetic
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce spune Saturn despre tine. Semnul tău zodiacal arată lecțiile karmice care îți definesc destinul
Cancan
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză
Fanatik.ro
Cum îi scapă Gigi Becali pe rivalii de la CFR Cluj de problemele financiare! Înțelegerea făcută cu Neluțu...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Marius Șumudică, ieșire nervoasă în direct! Ce le-a transmis oamenilor care îl compară cu Gâlcă: „Până acum...
Adevărul
Afară cu Lukoil din țară? Ce poate face România după sancțiunile lui Trump împotriva Rusiei: „Avem deja un...
Playtech
De ce condensează geamurile termopan? Explicaţia specialiştilor
Digi FM
Ultimele imagini cu Ștefania Szabo au fost surprinse cu doar o zi înainte de tragedie. Ea a fost găsită fără...
Digi Sport
Tragedie la Inter: fotbalistul a lovit mortal un bărbat în scaun cu rotile! Cristi Chivu și-a anulat...
Pro FM
Mădălina Ghenea rupe tăcerea despre căsătorie. De ce nu vrea să ajungă la altar: „Uneori intru într-o relație...
Film Now
Motivul pentru care Emma Stone și-a ascuns luni de zile transformarea din „Bugonia”. Actrița a renunțat...
Adevarul
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede. Cum recomandă să o depozităm
Newsweek
Ce e Marea Pensionare care va bloca sistemul de pensii? Lipsesc 7.000.000.000€ la bugetul pensiilor
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
În căutarea vieţii extraterestre. O exoplanetă telurică din clasa Super-Pământurilor, aflată la 20 de ani...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Mărturisiri neașteptate. Charlie Sheen admite că Denis Richards încă îl iubește, la aproape 20 de ani de la...
UTV
Ce i-a făcut pe Dragoș Bucur și Dana Nălbaru să se mute la țară. „Ne-am dat seama, venind așa, odată la nu...