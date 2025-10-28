Fii salvator. Prim ajutor în caz de septicemie

Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr. Cristian Toma, medic specialist urolog, explică modul în care se acordă primul ajutor în caz de septicemie.

Septicemia cu punct de plecare urinar, este o situație gravă având drept cauză o afecțiune urologică precedentă, o infecție de tract urinar sau altă patologie. , poate să fie ea obstructivă.

Fie că este vorba de propria persoană, de membri ai familiei sau de apropiați starea generală de sănătate începe să se degradeze.Simptomele septicemiei: temperatură peste 38°C, febră, sau reversul medaliei, hipotermie, temperatură scăzută, sub 36°C, febră, frison, tahicardie.

De cele mai multe ori pacienții ezită, încearcă diverse tratamente după ureche și întârzie momentul unei intervenții medicale. E crucial ca atunci când avem această simptomatologie să mergem către un serviciu de urgență. De ce? Pentru că septicemia cu punct de plecare urinar poate să evolueze spre șoc septic. Când începe să scadă și tensiunea arterială, atunci situația este mult mai greu de de corectat și de reechilibrat.

Dacă starea pacientului nu permite transport, da, sunați de urgență la 112 și o să mergeți către un serviciu de specialitate. Dacă îl puteți transporta prin mijloc propriu și pacientul e încă cooperant, n-a ajuns în acea stare de pleoștire, să-i spunem așa, putem folosi un mijloc de transport personal.

Editor : A.D.V.