Fii salvator. Prim ajutor în caz de șoc anafilactic

Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr. Cristiana Nisipașu, medic primar dermatolog, explică modul în care se acordă primul ajutor în caz de șoc anafilactic.

Reacțiile în cazul șocului anafilactic se dezvoltă foarte rapid, pot apărea erupții cutanate, pete roșii, extinse, se pot umfla pleoapele, buzele, limba, gâtul, pacientul întâmpină dificultăți la respirație, dureri abdominale, senzație de greață, ochi roșii. Pacientul suferă rapid de hipotensiune și își poate pierde conștiența.

Dacă persoana cunoaște faptul că este alergică, ar trebui să aibă asupra s a o trusă de urgență care, teoretic, ar trebui să conțină un epipen - un stilou auto-injector ce conține adrenalină.

Epipenul este foarte ușor de folosit: după ce se îndepărtează capacul, se va înfige acul la 90 de grade în partea externă a coapsei, se apasă pe capătul dispozitivului și se așteaptă 10 secunde înainte de a-l extrage, pentru a putea permite injectarea completă a substanței, după care se masează locul.

Șocul anafilactic este o situație amenințătoare de viață și, în niciun caz, nu trebuie așteptat ca situația să treacă de la sine și, chiar și după administrarea adrenalinei, este nevoie să se apeleze cât mai repede la 112.

Editor : A.D.V.