Live TV

Fii salvator. Prim ajutor în cazul arsurii cu substanțe chimice

Data publicării:
arsuri chimice

Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr. Raluca Alexandru, medic primar chirurgie plastică, explică modul în care se acordă primul ajutor în cazul arsurii cu substanțe chimice.

De cele mai multe ori, arsurile cu substanțe chimice se întâmplă în mediul casnic, în timpul unor acțiuni de menaj. Sunt de cele mai multe ori înșelătoare, pentru că, chiar dacă se poartă echipamente de protecție, substanțele corozive pot ajunge în contact cu pielea și pot provoca arsuri profunde.

În momentul în care avem cea mai mică suspiciune că ne-am contaminat cu o substanță chimică, prima măsură pe care trebuie să o luăm este să îndepărtăm îmbrăcămintea din zona afectată.

Dacă se observă o urmă lăsată de acțiunea substanței chimice asupra pielii, se spală bine zona respectivă sub un jet de apă rece, pentru a îndepărta total substanța. Nu se folosesc comprese.

Arsurile produse de substanțe chimice sunt profunde, deci e necesară prezentarea la medic pentru primirea de îngrijiri. De asemenea, medicul stabilește dacă este cazul unei intervenții chirurgicale.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russian Msta-B Howitzer Crew In Kherson Region
1
Cum sunt pedepsite unitățile ruse din prima linie care nu performează în Ucraina: primesc...
razboi
2
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și...
o persoana are in mana mai multe bancnote
3
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma s-a dovedit greu de...
Avion Iak-52
4
Un avion cu elice IAK-52 a doborât 120 de drone rusești. „Se luptă ca în Primul Război...
edl sincron marinescu_00410
5
Ministrul Justiției, prima reacție la protestele judecătorilor din țară: Guvernul...
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
Digi Sport
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Lars Lokke Rasmussen, ministrul danez de Finanțe.
Scandal între Danemarca și SUA pe tema Groenlandei. Diplomat american...
Aer toxic în București după incendiul de la Dragonul Roșu: limitele...
taxe
Măsurile din Pachetul al doilea care îi afectează direct pe românii...
Ion Antonescu si Corneliu Zelea Codreanu
Ce cred românii despre Mișcarea Legionară și mareșalul Ion Antonescu...
Ultimele știri
Incendiu uriaș în portul Hamburg. Zeci de pompieri au fost mobilizați pentru a lupta cu flăcările
Plan de instigare dejucat la Chișinău. Cum voiau unii indivizi să oprească ceremoniile de Ziua Independenței. Poliția a intrat pe fir
Premierul canadian: „Vladimir Putin se teme să se întâlnească cu Volodimir Zelenski”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
dr mihai craiu
Fii salvator. Prim ajutor în cazul unui copil în stare de inconștiență
dr radu tincu
Fii salvator. Prim ajutor în cazul pielii expuse la substanțe toxice
nisipasu-salvator
Fii salvator. Prim ajutor în caz de șoc anafilactic
Silvia Nica
Fii salvator. Prim ajutor în caz de hipertermie
dr mihai craiu
Fii salvator. Prim ajutor în cazul unui copil școlar care s-a înecat
Partenerii noștri
Pe Roz
"Regina modei" își acuză fostul iubit de viață dublă cu droguri, amante și prostituate: "M-a folosit pentru...
Cancan
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic
Fanatik.ro
Românii iau cu asalt Pilonul III. NN Pensii: „Creștere clară a numărului de solicitări”. Noutăți legea...
editiadedimineata.ro
Mișcările ochilor ar putea ascunde semne ale unei slăbiciuni a memoriei
Fanatik.ro
Consilierul lui Ilie Bolojan, acuzat că a făcut prăpăd în apartamentul în care a locuit cu chirie: „Am avut...
Adevărul
Secretele cvartalelor construite în anii ’50, cartierele „de lux” din comunism. Cum arată după aproape opt...
Playtech
Imagini bombă! Fiul secret al lui Putin, filmat pentru prima dată! Cine este mama copilului
Digi FM
Victor Ponta, primele declarații despre noua parteneră, la câteva luni de la divorțul de Daciana Sârbu...
Digi Sport
Americanii au rămas "mască". Așa a apărut Naomi Osaka pe teren, la US Open. "Efectul a fost cel dorit"
Pro FM
Nelly Furtado le "dă peste nas" celor care-i critică silueta. Ținuta curajoasă purtată pe scenă, combinată cu...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Cum încearcă Rusia să câștige de partea sa lumea, dincolo de Occident
Newsweek
Casa de Pensii anunță care pensionari nu mai plătesc CASS chiar dacă au pensia peste 3.000 lei
Digi FM
Horia Brenciu, zi de naștere cu glume și voie bună: „Mă simt de 18 ani. Ne vedem la un cico!”
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Soția lui Bruce Willis dezvăluie cea mai grea decizie după diagnosticul actorului: ”Nu mai e omul pe care...
UTV
Taylor Swift și Travis Kelce s-au logodit. Povestea de dragoste care a cucerit lumea muzicii și a sportului