Fii salvator. Prim ajutor în cazul arsurii cu substanțe chimice

Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr. Raluca Alexandru, medic primar chirurgie plastică, explică modul în care se acordă primul ajutor în cazul arsurii cu substanțe chimice.

De cele mai multe ori, arsurile cu substanțe chimice se întâmplă în mediul casnic, în timpul unor acțiuni de menaj. Sunt de cele mai multe ori înșelătoare, pentru că, chiar dacă se poartă echipamente de protecție, substanțele corozive pot ajunge în contact cu pielea și pot provoca arsuri profunde.

În momentul în care avem cea mai mică suspiciune că ne-am contaminat cu o substanță chimică, prima măsură pe care trebuie să o luăm este să îndepărtăm îmbrăcămintea din zona afectată.

Dacă se observă o urmă lăsată de acțiunea substanței chimice asupra pielii, se spală bine zona respectivă sub un jet de apă rece, pentru a îndepărta total substanța. Nu se folosesc comprese.

Arsurile produse de substanțe chimice sunt profunde, deci e necesară prezentarea la medic pentru primirea de îngrijiri. De asemenea, medicul stabilește dacă este cazul unei intervenții chirurgicale.

