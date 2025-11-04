Fii salvator. Prim ajutor în cazul degerăturilor

Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr. Raluca Alexandru, medic primar chirurgie plastică, explică modul în care se acordă primul ajutor în cazul degerăturile.

Există mai multe grade de degerătură. În cazul unei degerături ușoare, de exemplu, doar extremitatea degetului este roșie. Acesta se va încălzi treptat, nu se bagă direct în apă fierbinte, ci în apă călduță și pe urmă, treptat, se poate crește temperatura.

Cazurile grave de degerături, țesuturile sunte deja necrozate și trebuie mers de urgență la spital, pentru ar putea fi necesară chiar o amputație.

