Fii salvator. Prim ajutor în cazul dermatitelor de contact

Data publicării:
nisipasu-salvator

Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr. Cristina Nisipașu, medic primar dermatolog, explică modul în care se acordă primul ajutor în cazul dermatitelor de contact.

Dermatita de contact poate apărea prin două mecanisme: mecanismul alergic, așa cum am spus, când avem o intoleranță la un anumit produs sau poate fi de tip iritativ, când avem contact cu o substanță extrem de iritantă cu pielea - detergenți, produse alcoolice, produse care usucă excesiv și alterează bariera cutanată.

 În ambele cazuri trebuie să procedăm similar, să spălăm cât mai bine zona de agentul iritant care a produs reacția, să îndepărtăm de pe piele cât mai mult din aceasta, pentru a fi siguri că nu se agravează reacția.

Dacă reacția este foarte severă, pot apărea pe piele mici vezicule cu lichid. caz în care putem aplica comprese cu apă fiartă și răcită sau apă termală, pentru a atrage lichidul din vezicule, pentru că nu este indicat să le spargem.

Dacă iritația este de tip uscat, pielea este roșie, fisurată, atunci trebuie să aplicăm o cremă calmantă, dar și emolientă, care să refacă bariera cutanată și să protejeze de factorii din mediul extern: praf, bacterii, virusuri și tot ce se găsește în mediul care ne înconjoară.

De cele mai multe cazuri putem să aplicăm o cremă cu hidrocortizon, un tratament ușor antialergic.

De asemenea, trebuie să protejăm mâinile, să nu mai intrăm în contact cu alți agenți iritanți sau cu produse pe bază de alcool care vor întreține reacția.

Dacă reacția este severă, cu fisuri și vedem că nu trece foarte rapid, trebuie să căutăm ajutor medical,  fiind nevoie de un tratament mai puternic.

Editor : A.D.V.

