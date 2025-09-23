Live TV

Fii salvator. Prim ajutor în cazul erupțiilor pe piele

Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr. Cristina Nisipașu, medic primar chirurgie dermatolog, ne învață cum să acordăm primul ajutor în caz de arsură cu lichid fierbinte.

„Erupțiile brusc apărute pe piele, cu pete roșii, ușor în relief, și extrem de pruriginoase, adică care ne mănâncă foarte tare, pot fi semnul unei urticarii. Urticariile acute apar, de obicei, după ingestia unui aliment sau medicament, în primele 24-48 de ore. Mai ales, dacă începem un tratament nou sau administrarea unor vitamine, suplimente, chiar și ceaiuri, sau dacă mâncăm ceva stricat sau produse pe bază de pește vechi, care au stat foarte mult timp. În acest caz, trebuie să administrăm un medicament antialergic, disponibil în farmacii, timp de câteva zile, și să evităm scărpinarea. Putem aplica comprese cu apă rece, care să ne ajute în acest sens, și trebuie să fim atenți la semnele de agravare.

Dacă această erupție persistă, devine din ce în ce mai extinsă și nu dă semne că se ameliorează, cu toate că noi am oprit medicamentul sau alimentul suspicionat, sau dacă apar semne de gravitate, care să ne indice dezvoltarea unei reacții severe, care poate duce chiar și la soc anafilactic, cum ar fi umflarea pleoapelor, umflarea buzelor, senzație de greutate în respirație, atunci trebuie să mergem de urgență la medic pentru a primi un tratament mai puternic”, ne-a explicat dr. Cristina Nisipașu, medic primar dermatolog.

