Fii salvator. Prim ajutor în cazul înțepăturilor de insecte

Data publicării:
Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr. Cristina Nisipașu, medic primar dermatolog, explică modul în care se acordă primul ajutor în cazul înțepăturilor de insectă.

În cazul în care este vorba de o înșepătură de albină și acul a rămas înfipt în piele, el trebuie îndepărtat cu ajutorul unei pensete. Se va evita apăsarea zonei în care s-a produs înțepătura pentru a nu disemina veninul în piele. Local se vor aplica comprese reci, gheață înfășurată înfășurată într-un prosop. De asemenea se mai recomandă aplicarea unei creme calmante sau pe bază de hidrocortizon, care să amelioreze mâncărimile.

Dacă locul în care s-a produs înțepătura se umflă excesiv sau apar semne de alergie - umflarea pleoapelor, umflarea buzelor, a limbii sau instalarea unei senzații de respirație dificilă, trebuie căutat urgent ajutor medical pentru că este posibil să se fi produs un șoc anafilactic. 

