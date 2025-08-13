Fii salvator. Prim ajutor în cazul mușcăturii de șarpe

Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr. Radu Țincu, medic primar ATI Toxicologie, explică modul în care se acordă primul ajutor în cazul mușcăturii de șarpe.

În cazul mușcăturii unui șarpe veninos reacția este extrem de intensă. După mușcătură apare edemul local, umflătura, însoțit de o durere intensă. La câteva zeci de minute de la producerea incidentului, întreg membrul este afectat de acest edem și de durere și cel mai des apar și semnele de toxicitate sistemică - colaps cardio-circulator.

În cazul unei mușcături de șarpe veninos nu există prea multe lucruri de făcut în pre-spital. În primul rând nu trebuie incizarea sau sucționarea zonei respective pentru că, în ciuda mitului existent pe această temă, nu va elibera veninul, ci, dimpotrivă, va amplifica absorbția acestuia în organism.

Nici aplicarea de gheață nu este recomandată pentru că și ea s-a dovedit că intensifică procesele de absorbție a veninului în organism.

Singurul lucru pe care trebuie să-l facem este să imobilizăm membrul respectiv - punerea unei atele, astfel încât să nu fie folosit, pentru că folosirea mecanică a musculaturii amplifică circulația sângelui și cantitatea de venin răspândită este mai mare - și să mergem de îndată la spital.

Dacă șarpele nu e veninos se dezinfectează zona cu alcool sanitar sau betadină și se administrează antibiotic.

