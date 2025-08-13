Live TV

Fii salvator. Prim ajutor în cazul mușcăturii de șarpe

Data publicării:
dr radu tincu

Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr. Radu Țincu, medic primar ATI Toxicologie, explică modul în care se acordă primul ajutor în cazul mușcăturii de șarpe.

În cazul mușcăturii unui șarpe veninos reacția este extrem de intensă. După mușcătură apare edemul local, umflătura, însoțit de o durere intensă. La câteva zeci de minute de la producerea incidentului, întreg membrul este afectat de acest edem și de durere și cel mai des apar și semnele de toxicitate sistemică - colaps cardio-circulator. 

În cazul unei mușcături de șarpe veninos nu există prea multe lucruri de făcut în pre-spital. În primul rând nu trebuie incizarea sau sucționarea zonei respective pentru că, în ciuda mitului existent pe această temă, nu va elibera veninul, ci, dimpotrivă, va  amplifica absorbția acestuia în organism. 

Nici aplicarea de gheață nu este recomandată pentru că și ea s-a dovedit că intensifică procesele de absorbție a veninului în organism.

Singurul lucru pe care trebuie să-l facem este să imobilizăm membrul respectiv - punerea unei atele, astfel încât să nu fie folosit, pentru că folosirea mecanică a musculaturii amplifică circulația sângelui și cantitatea de venin răspândită este mai mare -  și să mergem de îndată la spital. 

Dacă șarpele nu e veninos se dezinfectează zona cu alcool sanitar sau betadină și se administrează antibiotic.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
Vladimir Soloviov
2
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
soldați polonezi și polițiști germani fac verificări la granița dintre Germania și Polonia
3
„Este ca în timpul Războiului Rece”. De ce au fost trimiși soldații și reintroduse...
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
4
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
Euro
5
Când ar putea adera România la Zona Euro. Explicațiile guvernatorului BNR, Mugur Isărescu
Nu și-a chemat propriul copil la meciul de retragere! Mama nu a stat pe gânduri: "La revedere"
Digi Sport
Nu și-a chemat propriul copil la meciul de retragere! Mama nu a stat pe gânduri: "La revedere"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Trump Zelenski
Mesaj de la Casa Albă, înainte de întâlnirea lui Volodimir Zelenski...
deficit
Avertismentul ministrului Finanțelor: „Trebuie să fim pregătiți în...
ID177498_INQUAM_Photos_George_Calin
Guvernare comună PSD–AUR? Simion o vede inevitabilă, liderii PSD...
Nicușor Dan.
Preşedintele Nicuşor Dan participă, prin videoconferinţă, la...
Ultimele știri
Germania a parașutat peste 190 de tone de ajutor umanitar în Fașia Gaza
Alexandru Nazare vrea teste de integritate pentru angajații ANAF și „reglarea relației tensionate cu Ministerul Finanţelor”
Cătălin Drulă, despre planul AUR de a forma un guvern cu PSD: „În business există o expresie – preluare ostilă”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sarpe veninos in iarba
O fetiță de 1 an și jumătate a murit după o mușcătură de șarpe. Ambulanța n-a putut să o ducă la spital din cauza drumului prost
Om cu șarpe lângă pomul de Crăciun
O familie din Africa de Sud a găsit „regele șerpilor veninoși” în bradul de Crăciun
cobra snake
Un indian și-a ucis soția băgându-i o cobră în pat. Cum au descoperit polițiștii
elicopter smurd
O adolescentă mușcată de șarpe a fost transportată la spital cu elicopterul SMURD
sarpe
La un pas de moarte după ce şarpele pe care-l decapitase l-a mușcat
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a încheiat, dar perioada de "post-umbră" aduce un ultim val de haos. Cum resimt zodiile...
Cancan
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
Fanatik.ro
Cum arată George Soros la 95 ani! Cel mai hulit personaj de români, care nu apare niciodată în public, și-a...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Încă o taxă în plus pentru români odată cu noile reglementări pentru colete? Explicațiile specialiștilor: „O...
Adevărul
Transapuseana, noua atracție a șoselelor montane din România. Ce o face mai specială decât Transalpina și...
Playtech
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la biserică? Enoriaşii au observat imediat şi ţinuta, ce a făcut în spatele...
Digi FM
Lady Kitty Spencer, nepoata prințesei Diana, imagini rare cu soțul cu 32 de ani mai mare și fiica lor de doi...
Digi Sport
O avere! Cât costă, de fapt, inelul de logodnă pe care Georgina l-a primit de la Cristiano Ronaldo
Pro FM
Speak, despre începuturile lui în muzică: "O bună perioadă am stat în spatele lui Velea, ceea ce mie îmi...
Film Now
Cum a început prietenia dintre Sandra Bullock și Jennifer Aniston: „Hollywood ne-a divizat, nimănui nu-i...
Adevarul
Automobilul german care făcea furori în România comunistă. „Are o sobă în spate ca să-ți țină mâinile calde...
Newsweek
Casa de Pensii gata să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea pensiilor
Digi FM
Dan Alexa și Andrada, a doua lui soție, au divorțat la notar. Și-au pus fiul pe primul plan: “Custodia va fi...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Panică pe plajele din Maine, după ce un rechin alb uriaș a fost observat aproape de țărm. Poliția avertizează...
Film Now
Jennifer Aniston, mărturisiri rare, la 20 de ani de la divorțul de Brad Pitt: "A fost o perioadă extrem de...
UTV
Jason Momoa, la un pas de moarte în ocean. „Am renunțat. În mintea mea, murisem deja”. Experiența care i-a...