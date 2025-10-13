Live TV

Fii salvator. Prim ajutor în cazul piciorului diabetic

Data publicării:
dr Anca Pantea

Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Conf. dr. Anca Pantea, conf. dr. Anca Pantea, medic primar diabet și nutriție, explică modul în care se acordă primul ajutor în cazul piciorului diabetic.

În această perioadă, pacienții cu diabet, care asociază și neuropatie diabetică, sunt mai predispuși să dezvolte leziuni la nivelul picioarelor.

Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să inspectăm picioarele, integritatea tegumentelor și mai ales zona aflată între degete.

Purtarea încălțămintei inadecvate s-ar putea să provoace leziuni pe care pacientul chiar să nu le simtă. În aceste situații, dacă există inflamație, dacă există durere, inclusiv la nivelul unghiilor, pacientul trebuie să ajungă de urgență la spital pentru că poate să devină o situație amenințătoare de viață.

Infecția se poate dezvolta foarte ușor, mai ales în condițiile în care diabetul nu este bine controlat, iar glicemiile sunt crescute.

Așadar, în condițiile în care pacientul are glicemii mari, are și neuropatie diabetică și observă o minimă leziune la nivelul piciorului, este obligatoriu să meargă la spital pentru îngrijiri specializate. Sub nicio formă nu trebuie să se aplice tot felul de soluții locale sau să se aștepte vindecarea, pentru că starea lui se va agrava.

