Fii salvator. Prim ajutor în cazul unei arsuri cu lichid fierbinte

Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr. Raluca Alexandru, medic primar chirurgie plastică, ne învață cum să acordăm primul ajutor în caz de arsură cu lichid fierbinte.

Cum acordăm primul ajutor în cazul unei arsuri cu lichid fierbinte?

”La adult, arsurile prin lichid fierbinte se întâmplă, în general, în zona bucătăriei. Primul lucru, trebuie să îndepărtăm veșmântul de deasupra arsurii și să ne ducem spre apa rece. Dacă este la nivelul unui membru, putem să-l ținem sub un jet de apă rece, dacă este în altă zonă a corpului, probabil că va fi mai convenabil să punem un prosop îmbibat în apă rece, ca niște comprese, ca să răcim zona respectivă. Acest lucru se poate repeta de câteva ori, nu este necesar să stăm minute în șir, dar cu cât mai des, cu atât mai bine. Ulterior, dacă arsura se întâmplă să facă și frictene, acele bășici, cum se numesc popular,

înseamnă că arsura este mai profundă, e semn de profunzime și trebuie să ne adresăm de urgență unui serviciu specializat pentru un pansament adecvat. Dacă arsura este extensivă, pe suprafață mult mai mare, atunci sunăm la 112 și mergem la o unitate de primiri urgențe”, explică dr. Raluca Alexandru, medic primar chirurgie plastică.

Ce nu trebuie să facem?

”Nu este necesar să punem altceva în afară de apă. Adică nu punem iaurt rece, doar că este rece, dar nu face nimic altceva iaurtul, nu punem ulei, nu punem ouă sau tot felul de creme pe care le avem prin casă”, a adăugat dr. Raluca Alexandru.

