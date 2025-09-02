Fii salvator. Prim ajutor în cazul unei fracturi de gleznă

Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr. Șerban Dragosloveanu, medic primar ortoped, explică modul în care se acordă primul ajutor în cazul unei fracturi de gleznă.

În cazul unei fracturi de gleznă, inevitabil, trebuie apelat un serviciu medical de urgență.

Pentru că fractura provoacă apariția unor edeme, trebuie să eliminăm cât mai rapid șosetele strânse și încălțămintea de pe piciorul afectat.

În plus, în cazul complicațiilor, a fracturilor deschise, din ce în ce mai frecvente în ultima perioadă, spune medicul, până la sosirea ambulanței trebuie să curățăm plaga. Dacă constatăm că sângerarea este semnificativă se încearcă oprirea ei prin compresie cu materiale cât mai sterile.

Editor : A.D.V.