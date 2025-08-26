Live TV

Fii salvator. Prim ajutor în cazul unui copil în stare de inconștiență

dr mihai craiu

Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor prof. dr. Mihai Craiu, medic primar pediatru, explică modul în care se acordă primul ajutor în cazul unui copil în stare de inconștiență toxice.

Copilul este stimulat cu mâna pe frunte, i se mângâie obrazul, este strigat pe nume. În cazul în care nu se obține niciun răspuns, se apasă în piept cu degetul arătător flectat, dacă nu reacționează nici la acest stimul dureros, avem certitudinea stării de inconștiență în care se găsește copilul  și de nevoia unui ajutor medical specializat. 

Mai întâi de toate se verifică dacă respirația copilului este eficace, adică este percepută la nivel senzorial.

În aceste condiții, copilul trebuie așezat în poziție de siguranță - se flectează o mână până când ajunge pe obrazul opus al copilului, se flectează și genunchiul de pe aceeași parte a corpului și se rotește, cu blândețe, până când  genunchiul și cotul copilului se află în planul patului.

Se menține copilul în această poziție, pe o parte, până la sosirea echipajului de urgență, chiar dacă vomită, îi curge sânge sau se sesizează alte secreții. Astfel, copilul va putea să mențină calea aeriană liberă. Nu trebuie să facem nimic altceva, nu trebuie să apăsăm sau să facem manevre pe care nu le stăpânim foarte bine.

